Наталья Natalinika2000Natalinika2000
Ваш сайт не дает продаж? Хотите Масштабировать ваш бизнес?
Потенциальные клиенты прямо сейчас ищут бизнес в интернете. Покажем им обьявления?
Я обеспечу вашему бизнесу рост за счёт правильно настроенной стратегии рекламных кампаний и правильно подобранных каналов и Воронки продаж!
Давайте знакомиться!
Немного обо мне:
- Я Наталья Кузьменко!
- Сертифицированный Интернет-маркетолог
- Специалист по Контекстной рекламе (сертификат)
- Таргетолог (сертификат)
- 1,5 года в Интернет-маркетинге
- 10 лет опыта в продажах
- Отношусь к вашему бизнесу как к своему
- Целеустремленная
- Ответственная
- Креативная
Чем я могу помочь вашему Бизнесу?
1. Сделаю анализ ваших конкурентов, чтобы взять лучшее и не попасть на их ошибках.
2. Составлю портрет вашего клиента и под них составить уникальное торговое предложение.
3. Создам Воронку продаж, если нужно для холодной аудитории.
3. Создам стратегию продвижения для вашего продукта или услуги.
4. Настрою рекламную кампанию в Google.
5. Составлю бюджет рекламной кампании.
6. Настрою аналитику для дальнейшей оптимизации рекламы.
7. Оптимизирую рекламу: не качественную отключаю, а эффективную оставляю и масштабирую - это поможет эффективно распределить бюджет.
8. Отчет о результатах рекламной кампании предоставляю каждую неделю.
9. Срок на запуск рекламы 3-5 дней.
10. Первый результат уже через 2-3 дня после запуска.
Что нужно для запуска рекламы в Google:
1. Сайт
2. Рекламный кабинет Google Ads
3. Бюджет на рекламу - вы платите только за переходы на ваш сайт
4. Оплата за настройку рекламной кампании - от 799 грн
С помощью рекламной системы Google Ads я могу настроить рекламу в:
- Поисковой выдаче Google
- Баннерную рекламу - KMC
- Объявления в почте
- Динамические объявления
- Реклама на You tube
Свяжитесь со мной и я помогу вашему бизнесу вырасти! Давайте расти вместе!
WhatsApp: +380664244393
Telegram: Natalinika2000