Настройка и оптимизация контекстной рекламы в Поисковике Google

Ваш сайт не дает продаж? Хотите Масштабировать ваш бизнес?

Потенциальные клиенты прямо сейчас ищут бизнес в интернете. Покажем им обьявления?

Я обеспечу вашему бизнесу рост за счёт правильно настроенной стратегии рекламных кампаний и правильно подобранных каналов и Воронки продаж!

Давайте знакомиться!

Немного обо мне:

- Я Наталья Кузьменко!

- Сертифицированный Интернет-маркетолог

- Специалист по Контекстной рекламе (сертификат)

- Таргетолог (сертификат)

- 1,5 года в Интернет-маркетинге

- 10 лет опыта в продажах

- Отношусь к вашему бизнесу как к своему

- Целеустремленная

- Ответственная

- Креативная

Чем я могу помочь вашему Бизнесу?

1. Сделаю анализ ваших конкурентов, чтобы взять лучшее и не попасть на их ошибках.

2. Составлю портрет вашего клиента и под них составить уникальное торговое предложение.

3. Создам Воронку продаж, если нужно для холодной аудитории.

3. Создам стратегию продвижения для вашего продукта или услуги.

4. Настрою рекламную кампанию в Google.

5. Составлю бюджет рекламной кампании.

6. Настрою аналитику для дальнейшей оптимизации рекламы.

7. Оптимизирую рекламу: не качественную отключаю, а эффективную оставляю и масштабирую - это поможет эффективно распределить бюджет.

8. Отчет о результатах рекламной кампании предоставляю каждую неделю.

9. Срок на запуск рекламы 3-5 дней.

10. Первый результат уже через 2-3 дня после запуска.

Что нужно для запуска рекламы в Google:

1. Сайт

2. Рекламный кабинет Google Ads

3. Бюджет на рекламу - вы платите только за переходы на ваш сайт

4. Оплата за настройку рекламной кампании - от 799 грн

С помощью рекламной системы Google Ads я могу настроить рекламу в:

- Поисковой выдаче Google

- Баннерную рекламу - KMC

- Объявления в почте

- Динамические объявления

- Реклама на You tube

Свяжитесь со мной и я помогу вашему бизнесу вырасти! Давайте расти вместе!

WhatsApp: +380664244393

Telegram: Natalinika2000