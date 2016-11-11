NatalisKa3

Наталья NatalisKa3

 
43 годаРоссия/Ростов-на-Дону
8 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Могу копирайтинг, могу рерайт, а могу еще и отзыв оставить.
Отзывы заказчиков
ermolaev
36 летМолдова
15 лет в сервисе
Был
9 дней назад
$3
10 баллов
7 лет назад
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Все отлично. Спасибо!
Все точно. Внятно поставил задачу. Все мелкие нюансы обговорили. Рекомендую.
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