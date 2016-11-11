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Наталья
NatalisKa3
NatalisKa3
43 года
Россия
/
Ростов-на-Дону
8 лет на
фриланс
-бирже
Была
7 лет назад
1 отзыв
Могу копирайтинг, могу рерайт, а могу еще и отзыв оставить.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Владислав
ermolaev
36 лет
Молдова
15 лет в сервисе
Был
9 дней назад
23 отзыва
$3
10 баллов
7 лет назад
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Все отлично. Спасибо!
Все точно. Внятно поставил задачу. Все мелкие нюансы обговорили. Рекомендую.
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Отзывы заказчиков
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