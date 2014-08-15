Строительство, ремонт, дизайн интерьера, красота и здоровье, дом - быт, авт
Добрый день! В сфере копирайтинга / рерайтинга работаю более 3-х лет. Тексты пишу на самые разные темы.
Гарантирую содержательность / грамотность / уникальность текстов и абсолютное соблюдение сроков и ТЗ.
Всегда на связи. Вы можете быть уверены, что:
- получите уникальный, грамотный материал;
- работа будет сдана в полном соответствии с оговоренными ранее сроками;
- у меня никогда не будет отмазок "отключили Интернет" либо что-то подобное.
Обращайтесь - не подведу!!!
Копирайтинг
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