Строительство, ремонт, дизайн интерьера, красота и здоровье, дом - быт, авт

Добрый день! В сфере копирайтинга / рерайтинга работаю более 3-х лет. Тексты пишу на самые разные темы.

Гарантирую содержательность / грамотность / уникальность текстов и абсолютное соблюдение сроков и ТЗ.

Всегда на связи. Вы можете быть уверены, что:

- получите уникальный, грамотный материал;

- работа будет сдана в полном соответствии с оговоренными ранее сроками;

- у меня никогда не будет отмазок "отключили Интернет" либо что-то подобное.

Обращайтесь - не подведу!!!