Копирайтер, рерайтер, переводчик, специалист международных отношений

Надольская Наталья Анатольевна

SEO копирайтер, рерайтер, переводчик, специалист международных отношений

1995-2000гг. - Киевский институт иностранных языков. Квалификация: лингвист, специалист международных отношений. Профилирующие языки - английский, итальянский.

2000-2002гг. - стажировка и работа в Милане (Италия) на базе Миланского Университета (преподавание итальянского языка на курсах для иммигрантов).

2000 - по настоящее время: переводчик. Письменные и устные переводы с\на итальянский, английский.

2000 - по настоящее время: внештатный журналист. Сотрудничаю с "Italia Oggi", "Il Manifesto", "Libero", а также с российскими изданиями.

2000 - по настоящее время: Частное преподавание итальянского, английского для взрослых и детей, собирающихся на ПМЖ.

2003-2005 гг. Управление международных связей при Харьковском гор. совете. Специалист международных отношений (куратор итальянского направления).

2007-по настоящее время: SEO копирайтер, оптимизатор, рерайтер.