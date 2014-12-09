NataliyaSavel

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Ф.И.О.
Бурдина Наталья Анатольевна
Возраст
19 лет
Город
Украина, Луганская обл., г. Северодонецк
Семейное положение
Не замужем
Телефон
380997520683, 380682419100
Эл. Почта
Цель
Получить должность: По направлению удаленной работы Занятость: удаленная работа
Проффесиональный опыт
Выполняла задания в удаленной работе по направлению рерайт, копирайтинг, перевод
текстов и документов. Работаю по направлению удаленной работы уже больше
года, никогда никаких оплошностей не было.
Образование
Среднее, студентка СХМТ, 4 курс.
Владение ин. языками
Английский, русский, украинский – свободно владею; немецкий – школьная программа
Дополнительное образование
2013 г. – Факультет психологии и философии, обществознание
Проф. Навыки и знания
- Организация трудового процесса - Грамотное ведение переговоров с клиентами и заказчиками -Руководство большими коллективами - Грамотная устная и письменная речь - Пользователь ПК: весь пакет офисных программ
Дополнительные сведения
Обладаю умением быстро и легко обучаться новым сферам и областям деятельности,
целеустремленна, умею находить общий язык даже с самыми сложными
собеседниками, так же обладаю терпением, коммуникабельностью, тактичностью,
ответственностью, активностью. Очень настойчива, умею работать в команде.
Комментарии
Могу, а самое главное, хочу работать в этой сфере.
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