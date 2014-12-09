NataliyaSavel

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Ф.И.О.

Бурдина Наталья Анатольевна

Возраст

19 лет

Город

Украина, Луганская обл., г. Северодонецк

Семейное положение

Не замужем

Телефон

380997520683, 380682419100

Эл. Почта

natalichka.burdina.yandex.ua

Цель

Получить должность: По направлению удаленной работы Занятость: удаленная работа

Проффесиональный опыт

Выполняла задания в удаленной работе по направлению рерайт, копирайтинг, перевод

текстов и документов. Работаю по направлению удаленной работы уже больше

года, никогда никаких оплошностей не было.

Образование

Среднее, студентка СХМТ, 4 курс.

Владение ин. языками

Английский, русский, украинский – свободно владею; немецкий – школьная программа

Дополнительное образование

2013 г. – Факультет психологии и философии, обществознание

Проф. Навыки и знания

- Организация трудового процесса - Грамотное ведение переговоров с клиентами и заказчиками -Руководство большими коллективами - Грамотная устная и письменная речь - Пользователь ПК: весь пакет офисных программ

Дополнительные сведения

Обладаю умением быстро и легко обучаться новым сферам и областям деятельности,

целеустремленна, умею находить общий язык даже с самыми сложными

собеседниками, так же обладаю терпением, коммуникабельностью, тактичностью,

ответственностью, активностью. Очень настойчива, умею работать в команде.

Комментарии

Могу, а самое главное, хочу работать в этой сфере.

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