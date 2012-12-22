NataliyaZhuk

HR Altoros Developement

Altoros Development – специалист в разработке продуктов под заказ для технологических компаний-производителей программного обеспечения и стартапов. Одним из приоритетных направлений компании является исследовательская работа – Research & Development. R&D-фокус дает возможность в числе первых использовать в проектах новинки как от ведущих компаний – Adobe, Microsoft, Oracle, Google, Apple – так и игроков, только формирующих новые тренды в отрасли. Как результат, сегодня Altoros является крупнейшим разработчиком на Ruby on Rails в Беларуси, а также участвует в создании продуктовых решений от мировых лидеров в сферах Cloud Computing и NoSQL.

Основанная в 2001 году, компания работает с заказчиками из стран Северной Америки и Европы. За это время было реализовано более 500 проектов. Подразделения Altoros расположены в Беларуси, США, Норвегии, Дании и Великобритании. В компании работает более 220 человек. 90% технических специалистов – высококвалифицированные сотрудники Middle, Senior и Lead уровня со средним опытом в софтверной разработке более 7 лет.

Altoros Development активно поддерживает белорусские сообщества разработчиков и является компанией-резидентом Парка высоких технологий с 2008 года. Подробнее о компании – на сайте www.altoros.com.

Немного из нашей корпоративной жизни:

http://www.facebook.com/AltorosDevelopment.