Nataliyjul

Контент-менеджер, копирайтер
Контент-менеджер в разноплановых отраслях, на различных админках (Bitrix, Joomla, Prestashop, MODXEvolution, PHPShop Enterprise, Magento и др.), рерайтер, копирайтер.
С удовольствием наполню Ваш сайт уникальным контентом. Выполню качественный копирайт, рерайт текстов, добавление товаров в интернет магазин в любом объеме.
Большой опыт работы контент-менеджером (более 5-ти лет). Образование - высшее (ХНУ им. Каразина). Свободное владение русским и украинским языком. Английский – средний.
Наполняла контентом сайты:
https://www.kleos.ru и многие другие.
Работаю быстро и качественно.