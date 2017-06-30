Nataliyjul

Контент-менеджер, копирайтер

Контент-менеджер в разноплановых отраслях, на различных админках (Bitrix, Joomla, Prestashop, MODXEvolution, PHPShop Enterprise, Magento и др.), рерайтер, копирайтер.

С удовольствием наполню Ваш сайт уникальным контентом. Выполню качественный копирайт, рерайт текстов, добавление товаров в интернет магазин в любом объеме.

Большой опыт работы контент-менеджером (более 5-ти лет). Образование - высшее (ХНУ им. Каразина). Свободное владение русским и украинским языком. Английский – средний.

Наполняла контентом сайты:

http://babyrussa.ru,

http://zookomplekt.ru,

http://kuhni.su,

http://grand-lux.ru,

http://decoromir.ru,

http://ezhki-matreshki.ru,

http://senao.ru,

http://zonadostupa.ru,

http://pride.iwdev.ru,

http://www.siblinensk.ru,

http://metalstanki.com.ua,

http://www.igrostrana.ru,

http://10sotok.info,

http://ralphlaurenhome.ru,

https://www.td-pride.ru,

https://riva-ufa.ru

https://www.kleos.ru и многие другие.

Работаю быстро и качественно.