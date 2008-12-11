Natall

Наталия Харитонова Natall

 
40 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад

5-лентний опыт работы: реклама, PR, event.

Образование-филолог, специалист по PR и рекламе.

Копирайт, рерайт

Конент

Разработка ТЗ для создания сайта

Создание электронных презентаций

Разработка стратегий продвижения

Портфолио
Отзывы заказчиков
ladytoday
NaN лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$3
10 баллов
15 лет назад
Написание комментариев для сайта
Отличная работа!!! очень довольна сотрудничеством. Быстро, качественно и недорого! Буду обращаться к Наталье в дальнейшем. )))
Копирайтинг
1 отзыв
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга