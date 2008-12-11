5-лентний опыт работы: реклама, PR, event.
Образование-филолог, специалист по PR и рекламе.
Копирайт, рерайт
Конент
Разработка ТЗ для создания сайта
Создание электронных презентаций
Разработка стратегий продвижения
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Элитная посуда и стекло130 просмотров
- Котент сайта для клуба семейного отдыха г. Омск247 просмотров
Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
15 лет назад
Отличная работа!!! очень довольна сотрудничеством. Быстро, качественно и недорого! Буду обращаться к Наталье в дальнейшем. )))
Копирайтинг
1 отзыв
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга