Таргетолог

Внедри эффективную рекламу в свой бизнес прямо сейчас!

Меня зовут Наталья Тымчишина и я занимаюсь настройкой рекламы в социальных сетях.

- Настройка рекламной кампании с гарантией результата

- Ежедневный анализ

- Отвечаю на сообщения в течении 30-ти минут с 10:00 по 22:00

- Работаю за 15 процентов от рекламного бюджета, но не меньше 150$ в месяц

- Обучалась у специалистов с хорошим опытом в университете Атом

- Есть кейсы

Получи бесплатную 30-ти минутную консультацию, в которой ты узнаешь как увеличить прибыль своего бизнеса!

Мой телеграм tolyann

Номер телефона 380636510476 вайбер