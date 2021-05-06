Таргетолог
Внедри эффективную рекламу в свой бизнес прямо сейчас!
Меня зовут Наталья Тымчишина и я занимаюсь настройкой рекламы в социальных сетях.
- Настройка рекламной кампании с гарантией результата
- Ежедневный анализ
- Отвечаю на сообщения в течении 30-ти минут с 10:00 по 22:00
- Работаю за 15 процентов от рекламного бюджета, но не меньше 150$ в месяц
- Обучалась у специалистов с хорошим опытом в университете Атом
- Есть кейсы
Получи бесплатную 30-ти минутную консультацию, в которой ты узнаешь как увеличить прибыль своего бизнеса!
Мой телеграм tolyann
Номер телефона 380636510476 вайбер