Дизайнер сайтов на Tilda

Здравствуйте, меня зовут, Наталья, я дизайнер сайтов на Tilda. Более 3 лет разрабатываю сайты с акцентом на маркетинг. Применяю в своих работах сложную анимацию, и, при необходимости интегрирую сложные решения при помощи кода))) Что позволит реализовать почти любые идеи! Работаю в команде с копирайтером и преподавателем русского языка, что позволит делать текст продающим и грамотным. С некоторыми моими работами, отзывами моих клиентов, можно ознакомиться на сайте https://gerasimova.website Работаю, как индивидуальный предприниматель, всегда на связи