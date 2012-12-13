Переведочик/репетитор/корректор

Образование

с 2011 по 2012: подготовительные курсы к сдаче экзамена для получения Диплома Парижской Торгово-Промышленной Палаты;

с 2007 по 2012: Московский государственный лингвистический университет, специальность: Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (французский, немецкий), Перевод в сфере профессиональной деятельности (французский);

с 2005 по 2007: Гимназия №7 города Подольска – Аттестат об основном общем образовании с отличием;

с 1997 по 2005: Гимназия №7 города Подольска – Аттестат о среднем (полном) общем образовании с золотой медалью.

Профессиональный опыт

с декабря 2009 по август 2012: ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС». Специалист 1й категории отдела инновационных технологий в области сверхпроводимости (служебные обязанности: коммуникация с зарубежными партнёрами, перевод специализированной литературы, ведение письменных дел Отдела) и Ведущий специалист технической библиотеки Отдела обеспечения НТС и научно-технической информации (служебные обязанности: обзор иностранной прессы, составление перечня иностранных статей с аннотациями на русском языке);

ноябрь 2011: производственная практика в Гимназии №7 г.Подольска (преподавание французского языка);

март 2011: учебная практика в Гимназии №7 г.Подольска (преподавание французского языка).

Иностранные языки

- русский (родной язык)

- французский (DALF C1)

- немецкий (продвинутый)

- английский (средний: чтение и письмо)

- польский (начальный)