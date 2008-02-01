Филоненко Наталья Александровна
Желаемая должность: Контент-менеджер, копирайтер, рерайтер, корректор
Тип работы: удаленная работа
Дата рождения:6 октября 1986 (28 лет)
Город: Украина Донецк, Россия, станица Полтавская
Телефон:+380956007086, +79892718843
Эл. почта: [email protected]
Skype: Natalo4ka1905
Цель: Стать сотрудником компании работающей в сфере информационных технологий
Опыт работы:
1. Бухгалтер
с 02.2008 по 05.2010 (2 года 3 месяца)
СФ Подрезов (производство, торговля)
Начисление заработной платы, работа с клиентами, работа с заказами, распространение
рекламы предприятия
2. Контент менеджер
с 05.2013 по 12.2013 (7 месяцев)
mykarapuz(Товары для детей)
Работа с прайсами, мониторинг цен, занесение товара на сайт, работа в программе
PrestaShop, рерайт, копирайт, редактирование фотографий
3. Контент-менеджер
с 12.2013 по 10.2014 (10 месяцев)
Супердетки (товары для детей)
Работа с карточками товаров, добавление на сайт товарных позиций, рерайт/копирайт
описания товаров, поиск и редактирование фотографий, поиск и добавление видео
материалов, написание обзорных статей, составление отчетов. Работа с прайсами,
мониторинг цен, работа в программе PrestaShop,MS и Open Office, Adobe Photoshop
Google и Yandex дисками,работа в Simpla CMS и другими.
4. Корректор, менеджер
с 12.2014 по 02.2015 (2 месяца)
Биржа text.ru (рерайт, копирайт, переводы, инфографика)
Коррекция статей на наличие стилистических, орфографических ошибок. Проверка уникальности
текста, SEO - анализ
5.Копирайтер, рерайтер
С 03.2015 по ...
Написание статей на различные тематики.
Образование: В 2009 году закончила Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Туган-Барановского, Учет и аудит,
Донецк.
Профессиональные навыки:
Навыки работы с компьютером, ПО
Уверенный пользователь ПК, Windows, MS и Open Office, PrestaShop, 1S бухгалтерия, Adobe Photoshop и другие
Дополнительная информация:
компетентность,ответственность, аналитические способности, креативность, коммуникабельность,
аккуратность, высокая обучаемость, художественный вкус. Предпочитаю активный
отдых на природе, кино.