Счастливая мама двух очаровательных близнецов

Филоненко Наталья Александровна

Желаемая должность: Контент-менеджер, копирайтер, рерайтер, корректор

Тип работы: удаленная работа

Дата рождения:6 октября 1986 (28 лет)

Город: Украина Донецк, Россия, станица Полтавская

Телефон:+380956007086, +79892718843

Эл. почта: [email protected]

Skype: Natalo4ka1905

Цель: Стать сотрудником компании работающей в сфере информационных технологий

Опыт работы:

1. Бухгалтер

с 02.2008 по 05.2010 (2 года 3 месяца)

СФ Подрезов (производство, торговля)

Начисление заработной платы, работа с клиентами, работа с заказами, распространение

рекламы предприятия

2. Контент менеджер

с 05.2013 по 12.2013 (7 месяцев)

mykarapuz(Товары для детей)

Работа с прайсами, мониторинг цен, занесение товара на сайт, работа в программе

PrestaShop, рерайт, копирайт, редактирование фотографий

3. Контент-менеджер

с 12.2013 по 10.2014 (10 месяцев)

Супердетки (товары для детей)

Работа с карточками товаров, добавление на сайт товарных позиций, рерайт/копирайт

описания товаров, поиск и редактирование фотографий, поиск и добавление видео

материалов, написание обзорных статей, составление отчетов. Работа с прайсами,

мониторинг цен, работа в программе PrestaShop,MS и Open Office, Adobe Photoshop

Google и Yandex дисками,работа в Simpla CMS и другими.

4. Корректор, менеджер

с 12.2014 по 02.2015 (2 месяца)

Биржа text.ru (рерайт, копирайт, переводы, инфографика)

Коррекция статей на наличие стилистических, орфографических ошибок. Проверка уникальности

текста, SEO - анализ

5.Копирайтер, рерайтер

С 03.2015 по ...

Написание статей на различные тематики.

Образование: В 2009 году закончила Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Туган-Барановского, Учет и аудит,

Донецк.

Профессиональные навыки:

Навыки работы с компьютером, ПО

Уверенный пользователь ПК, Windows, MS и Open Office, PrestaShop, 1S бухгалтерия, Adobe Photoshop и другие

Дополнительная информация:

компетентность,ответственность, аналитические способности, креативность, коммуникабельность,

аккуратность, высокая обучаемость, художественный вкус. Предпочитаю активный

отдых на природе, кино.