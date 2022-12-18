2D художник, иллюстратор

Всем привет!

Я художница старающаяся быть внимательной к работе, быть на связи с заказчиком, ответственно и креативно подходить к задаче.

Закончила Киевский университет им. Б. Гринченка, по специальности преподаватель изобразительного искусства, на факультете изобразительного искусства. Так же прошла два курса в CG School ArtCraft "2D дизайн персонажей" и "Игровая графика".

Отлично владею Photoshop, Paint Tool Sai, знакомство с Illustrator, Lightroom и 3DCoat. Также рисую в традиционными материалами и техниками (масло, акварель, графика карандашом, ручкой, углем, пастелью).

Время и стоимость выполнения любой работы зависит от её сложности и материалов нужных на её выполнение.