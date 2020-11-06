NatalyCopywrite

Добрый день, я начинающий копирайтер с большим желанием набраться опыта работы на данной бирже, и могу предоставить свои услуги по написанию статей за небольшую цену. Я не подаю заявки на заказы, тематика которых мне самой неинтересна, так как не преследую цели брать количеством, но качеством. Поэтому к каждому полученному заказу я отношусь с ответственностью, чтобы результат моей работу был качественным и интересным широкому кругу читателей.Я уже выполнила несколько заказов на других биржах копирайтинга, и получила положительные отзывы.

Имею юридическое образование, являюсь магистром экономики.В студенчестве писала статьи в университетскую газету.

В сферу своих интересов, и тем по которым я с удовольствием пишу статьи, включаю литературу, кино, сериалы, психологию, философию, изучение иностранных языков, путешествия, домашних животных, handmade, музыку.