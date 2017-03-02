Мои отзывы: https://freelance.ru/reviews/N_Klimina/

Приветствую, меня зовут Наталия, я дизайнер с 6 летним стажем, имею худ. образование.

Я проектирую и рисую сайты любой сложности; дизайн, который работает и приносит продажи. Делаю вкусную графику, а также разбираюсь в маркетинге.

Мои специализации:

- Дизайн сайтов (landing page, сайт-визитка, корпоративные сайты, интернет-магазины, промо-сайты);

- Адаптивный веб-дизайн;

- Проектирование сайтов (интерактивный прототип);

- Технический дизайн;

Принципы моей работы:

- Анализирую конкурентов и целевую аудиторию (маркетинговая часть);

- Продумываю юзабилити и логику интерфейса, делаю интерактивный прототип (проектная часть);

- Индивидуально отрисовываю каждый элемент сайта (графическая часть);

Дополнительно: технический дизайн, отрисовка иллюстраций для сайтов.

На выходе Вы получаете продуманный до мелочей продукт, который будет работать на Вас!

Очень люблю свою работу, крайне ответственна и аккуратна.

Любая консультация бесплатна.

Всегда на связи:

Skype: mishka-design

E-mail: [email protected]

Буду рада сотрудничеству с Вами!