Мои отзывы: https://freelance.ru/reviews/N_Klimina/
Приветствую, меня зовут Наталия, я дизайнер с 6 летним стажем, имею худ. образование.
Я проектирую и рисую сайты любой сложности; дизайн, который работает и приносит продажи. Делаю вкусную графику, а также разбираюсь в маркетинге.
Мои специализации:
- Дизайн сайтов (landing page, сайт-визитка, корпоративные сайты, интернет-магазины, промо-сайты);
- Адаптивный веб-дизайн;
- Проектирование сайтов (интерактивный прототип);
- Технический дизайн;
Принципы моей работы:
- Анализирую конкурентов и целевую аудиторию (маркетинговая часть);
- Продумываю юзабилити и логику интерфейса, делаю интерактивный прототип (проектная часть);
- Индивидуально отрисовываю каждый элемент сайта (графическая часть);
Дополнительно: технический дизайн, отрисовка иллюстраций для сайтов.
На выходе Вы получаете продуманный до мелочей продукт, который будет работать на Вас!
Очень люблю свою работу, крайне ответственна и аккуратна.
Любая консультация бесплатна.
Всегда на связи:
Skype: mishka-design
E-mail: [email protected]
Буду рада сотрудничеству с Вами!