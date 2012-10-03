Технический дизайн
Условия работы: удалённо
Регион проживания: Украина, Днепропетровск
Программы: Adobe Photoshop, 3d max, S7
Языки: русский, украинский, английский
Контакты: e-mail [email protected], skype natashadsmax
Умею:
-обтравить изображение
-заменить текстуру, цвет
-отрисовать изображение низкого качества
-создать бесшовную текстуру
-визуализировать интерьер
Портфолио
- Отрисовка (Презентация)182 просмотра
- Отрисовка (Планшет)174 просмотра
- Отрисовка (Терминал)153 просмотра
- Обтравка изображений142 просмотра
- Без названия172 просмотра
- Без названия160 просмотров
- Без названия156 просмотров
- Без названия140 просмотров
- Без названия165 просмотров
- Без названия160 просмотров
- Без названия162 просмотра
- Без названия150 просмотров
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