Nataly_Pr

Надежда Nataly_Pr

 
40 летУкраина/Днепр
13 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Технический дизайн

Условия работы: удалённо

Регион проживания: Украина, Днепропетровск

Программы: Adobe Photoshop, 3d max, S7

Языки: русский, украинский, английский

Контакты: e-mail [email protected], skype natashadsmax

Умею:

-обтравить изображение

-заменить текстуру, цвет

-отрисовать изображение низкого качества

-создать бесшовную текстуру

-визуализировать интерьер

Photoshop
Портфолио
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3D-графика
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#842
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $3
от 1 дня
#1660
Обработка фотографий
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#2773