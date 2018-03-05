Nataly_Reklama

Специалист по настройке РСЯ.

Добрый день! Я начинающий специалист по РСЯ (Рекламная Сеть Яндекса) в Яндекс.Директ.

Наверняка вам я буду очень полезна, потому что

могу грамотно и качественно настроить этот рекламный канал таким образом, чтобы

он действительно продуктивно работал и приводил клиентов в бизнес.

Я прошла тренинг “Специалист по интернет-рекламе 3.0” и готова внедрить современные технологии рекламы для Вас бесплатно. Я предлагаю настроить вам интернет-рекламу бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе.