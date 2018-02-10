Nataly_Ya1902

Настройка контекстной рекламы Яндекс
Меня зовут, Бабкова Наталия.
Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.
Прошла обучение по программе “Специалист по интернет-рекламе 3.0”, изучила самые
современные технологии контекстной рекламы в Яндекс.
Владею некоторыми секретами прибыльной настройки рекламы.
Первые три проекта я беру бесплатно, за отзыв!
Мне нужна хорошая репутация, поэтому к работе подхожу очень ответственно! По другому никак!
Если мое предложение Вас заинтересовало, пишите, звоните, спрашивайте, отвечу на все вопросы.
Удачного дня!)
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