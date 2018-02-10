Nataly_Ya1902

Настройка контекстной рекламы Яндекс

Меня зовут, Бабкова Наталия.

Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.

Прошла обучение по программе “Специалист по интернет-рекламе 3.0”, изучила самые

современные технологии контекстной рекламы в Яндекс.

Владею некоторыми секретами прибыльной настройки рекламы.

Первые три проекта я беру бесплатно, за отзыв!

Мне нужна хорошая репутация, поэтому к работе подхожу очень ответственно! По другому никак!

Если мое предложение Вас заинтересовало, пишите, звоните, спрашивайте, отвечу на все вопросы.

Удачного дня!)