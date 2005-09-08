РУБЦОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА ОПЫТ РАБОТЫ

ООО

Январь 2005 - август 2005 г. Оператор ПК

- выписка накладных на приход и уход

- составление прайс-листов

- работа с клиентами (прием заказов)

- ведение отчетности

- прием факса, телефонограмм, электронной почты

ООО СК

Март 2002 - декабрь 2003 гг. Оператор ПК

- оформление и выдача полисов застрахованным

- работа с базой данных

Инспекция МНС РФ по Железнодорожному району г. Воронежа

Ноябрь 2001 - декабрь 2001 гг. Оператор ПК

- оформление документации о постановке физических лиц на учет в налоговом органе

- присвоение физическим лицам ИНН и выдача свидетельства о присвоении ИНН

- работа с базой данных

ОБРАЗОВАНИЕ

Сентябрь 1984 - июнь 1986 гг. Воронежское медицинское училище

- специальность - медицинская сестра

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Февраль 2001 - март 2001 гг. Учебный центр

- специальность - оператор ПК

Август - октябрь 2004 гг. Центр информационных технологий г. Воронежа

- специальность - Web-дизайнер

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ

- знание ПК на уровне опытного пользователя

- знание Windows, Word, Excel, Access, Corel Draw, Photo Shop, Front Page, Internet, электронная почта

- знание оргтехники

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- знание немецкого языка (перевод со словарем)

- ответственна, порядочна, исполнительна, аккуратна

- вредных привычек нет