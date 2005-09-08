РУБЦОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА ОПЫТ РАБОТЫ
ООО
Январь 2005 - август 2005 г. Оператор ПК
- выписка накладных на приход и уход
- составление прайс-листов
- работа с клиентами (прием заказов)
- ведение отчетности
- прием факса, телефонограмм, электронной почты
ООО СК
Март 2002 - декабрь 2003 гг. Оператор ПК
- оформление и выдача полисов застрахованным
- работа с базой данных
Инспекция МНС РФ по Железнодорожному району г. Воронежа
Ноябрь 2001 - декабрь 2001 гг. Оператор ПК
- оформление документации о постановке физических лиц на учет в налоговом органе
- присвоение физическим лицам ИНН и выдача свидетельства о присвоении ИНН
- работа с базой данных
ОБРАЗОВАНИЕ
Сентябрь 1984 - июнь 1986 гг. Воронежское медицинское училище
- специальность - медицинская сестра
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Февраль 2001 - март 2001 гг. Учебный центр
- специальность - оператор ПК
Август - октябрь 2004 гг. Центр информационных технологий г. Воронежа
- специальность - Web-дизайнер
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ
- знание ПК на уровне опытного пользователя
- знание Windows, Word, Excel, Access, Corel Draw, Photo Shop, Front Page, Internet, электронная почта
- знание оргтехники
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- знание немецкого языка (перевод со словарем)
- ответственна, порядочна, исполнительна, аккуратна
- вредных привычек нет