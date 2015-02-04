Создание фирменного стиля, разработка логотипов.
Яркая, стильная полиграфия для вашего бизнеса: листовки, буклеты, флаера, визитки, каталоги, календари.
Наружная реклама: бигборды, стенды, штендеры.
Разработка презентаций, web-баннеров.
Разработка целевых страниц (Landing page).
Сайт – wizart.agency
Портфолио
- GARD211 просмотров
- АТОНС118 просмотров
- Мособлжилстрой125 просмотров
- ART ATELIER155 просмотров
- Заступники119 просмотров
- Профи инвест138 просмотров
- Маистро136 просмотров
- Компания SK-TWO109 просмотров
- B-TEAM154 просмотра
- Гидропонист130 просмотров
- Профкапстрой164 просмотра
- Равные возможности168 просмотров