Natalya0512

Наталья Суворова Natalya0512

 
40 летУкраина/Донецк
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад

Создание фирменного стиля, разработка логотипов.

Яркая, стильная полиграфия для вашего бизнеса: листовки, буклеты, флаера, визитки, каталоги, календари.

Наружная реклама: бигборды, стенды, штендеры.

Разработка презентаций, web-баннеров.

Разработка целевых страниц (Landing page).

Сайт – wizart.agency

Портфолио
Показать больше работ