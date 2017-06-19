Опыт работы —5 лет 2 месяца
AppDaddy (Сентябрь 2014 — Март 2017, 2 года 7 месяцев)
Москва, https://ad.appdaddy.com
Руководитель Группы продвижения
- Руководство командой по продвижению в социальных сетях;
- Распределение задач между членами команды;
- Контроль работы команды;
- Поиск и привлечение к сотрудничеству популярных звезд и блогеров в России и
За рубежом;
- Полноценное ведение массовых рекламных кампаний в социальных сетях в России
и за рубежом (Instagram, YouTube, Vine): согласование с блогерами идей и фото
контента, помощь в написании текстов, координирование создания видео контента
для размещения на каналах YouTube и аккаунтов Vine;
- Подбор наиболее эффективных аккаунтов/каналов в социальных сетях,
подходящих для продвижения того или иного продукта/услуги согласно его
целевой аудитории;
- Увеличение уровня вовлеченности и активности целевой аудитории продукта,
переходы на сайт, конверсию из переходов в заявки, установки, продажи;
- Работа через специально-разработанную платформу AppDaddy, которая связывает
рекламодателей и популярных пользователей социальных сетей;
- Привлечение популярных иностранных и российских пользователей социальных
сетей (блогеров, звезд) к сотрудничеству через платформу AppDaddy;
- Налаживание связей и сотрудничество с популярными блогерскими объединениями
и агентствами;
- Помощь в улучшении работы платформы, корректирование, перевод системных
писем с русского языка на английский язык и наоборот;
- Контроль за проведением рекламных кампаний через платформу AppDaddy;
- Решение сложных ситуаций, возникающих в процессе работы с
блогерами/звездами;
- Контроль проведения оплаты блогерам/звездам;
- Работа в системе Ecosign;
- Составление коммерческих предложений для клиента.
AppDaddy (Март 2014 — Сентябрь 2014, 7 месяцев)
Москва, https://ad.appdaddy.com
Менеджер по коммуникациям в сети интернет
- Поиск и привлечение к сотрудничеству популярных звезд и блогеров в России и За
рубежом;
- Подбор наиболее эффективных каналов YouTube,аккаунтов Instagram и Vine,
подходящих для продвижения продукта клиента;
- Полноценное ведение массовых рекламных кампаний в социальных сетях в России
и за рубежом (Instagram, YouTube, Vkontakte, Vine): согласование с блогерами
идей и фото контента, помощь в написании текстов, координирование создания
видео контента для размещения на каналах YouTube и аккаунтов Vine;
- Увеличение уровня вовлеченности и активности целевой аудитории, переходы на
сайт, конверсию из переходов в заявки, установки, продажи;
- Проведение оплаты блогерам
ООО "МАЛКОВ Медицинская Техника" (Октябрь 2013 — Январь 2014, 4 месяца)
Москва, http://malkovmt.ru/
Внештатный переводчик
- Осуществление перевода медицинских рекомендаций иностранных хирургов
(эндоваскулярная, открытая хирургия), медицинских заключений, инструкций,
каталогов по медицинскому инструменту, деловых писем, контрактов, договоров с
английского языка на русский язык и наоборот;
- Ведение деловой переписки с иностранными докторами и партнерами;
- Общение по телефону с иностранными докторами и партнерами.
ООО "МАЛКОВ Медицинская Техника" (Май 2013 — Октябрь 2013, 6 месяцев)
Москва, http://malkovmt.ru/
Переводчик-маркетолог
- Продажа медицинского оборудования, хирургического инструмента;
- Продвижение бренда компании на рынок, привлечение новых клиентов,
предоставление информации для потенциальных компаньонов;
- Общение с иностранными специалистами и докторами на английском языке (по
телефону и по переписке);
- Подготовка коммерческих предложений, технических заданий, выставление
счетов, подготовка счёт-фактур, накладных;
- Осуществление перевода медицинских рекомендаций иностранных хирургов
(эндоваскулярная, открытая хирургия), медицинских заключений, инструкций,
каталогов по медицинскому инструменту с английского языка на русский язык и
наоборот;
- Сбор информации по пациентам, внесение в базу данных, послеоперационное
отслеживание состояния больных;
- Подготовка рекламно-презентационных материалов, согласование, отслеживание
поставки и оплаты за рекламно-презентационную продукцию, заказы презентационных
стендов и их оформление;
- Обновление информации сайта компании по новым товарам, новостям,
переработка с английского на русский язык.
- Работа с сайтами компаний-партнеров, подготовка презентаций, разработка
маркетинговой стратегии;
- Подготовка приглашения иностранному гражданину на въезд в Российскую
Федерацию.
- Работа на выставках, консультирование клиентов по вопросам продукции.
ООО "Космера" (Октябрь 2012 — Май 2013, 8 месяцев)
Москва, http://kimscosmetics.com/
Менеджер по маркетингу
- Переписка с иностранными партнерами на английском языке;
- Общение с иностранными партнерами клиентами компании по телефону на языке;
- Ведение делопроизводства;
- Ведение клиентской базы компании;
- Редактирование рекламных текстов;
- Перевод текстов, описаний косметических средств с русского языка на
английский язык и наоборот;
- Перевод медицинских инструкций, каталогов с русского языка на английский
язык и наоборот;
- Ведение таблиц отчётности по проектам в Excel на двух языках;
- Документооборот;
- Выставление счетов, подготовка товарных накладных и счёт-фактур;
- Работа на крупных выставках, консультирование клиентов по поводу
косметических средств и медицинского оборудования;
- Определение рекламной политики компании;
- Продвижением бренда компании на рынок, привлечением новых клиентов,
предоставление информации для потенциальных компаньонов.
- Подготовка рекламно-презентационных материалов, согласование, отслеживание
поставки и оплаты за рекламно-презентационную продукцию, заказы
презентационных стендов и их оформление.
- Визовая поддержка руководителя (оформление разрешения на работу,
приглашения на въезд иностранного гражданина, продление визы)
- Исследования потребительского спроса на продукцию.
- Презентация продукции потенциальным партнерам.
- Обновление информации сайта компании по новым товарам, переработка с
английского на русский язык.
ООО "МегаТекст Экспресс" (Декабрь 2011 — Август 2012, 9 месяцев)
Москва, www.megatext.ru/
менеджер-переводчик
- Взаимодействие с клиентами;
- Перевод текстов самой разнообразной тематики (юридическая, финансовая,
техническая, медицинская);
- Проверка, редактирование и корректирование текстов, переведенных
внештатными переводчиками;
- Управление проектами по переводу: прием заказов на перевод, их оформление,
планирование и сдача;
- Взаимодействие с другими отделами и офисами компании;
- Телефонная консультация по услугам компании;
- Деловая переписка;
- Работа с документацией;
- Техническая подготовка документов к нотариальному заверению,
апостилированию и легализации;
- Ведение отчетности.
Образование
Высшее
Школа Менеджеров МЭИ - 2012 год
Менеджмент, Диплом о профессиональной переподготовке по программе Менеджмент во
внешнеэкономической деятельности
Московский Энергетический Институт (Технический Университет) - 2011 год
Лингвистика, лингвист-переводчик
Ключевые навыки
Знание языков:
Русский — родной
Английский — могу проходить интервью
Французский — читаю профессиональную литературу
Рекомендации:
- ООО "МегаТекст Экспресс"
Титова Татьяна (Заместитель генерального директора по развитию и операционной деятельности)
- ООО "Космера"
Брыжахин Владимир Петрович (Генеральный директор)
- ООО "МАЛКОВ Медицинская Техника"
Малкова Елена Александровна (Генеральный директор)
Обо мне: коммуникабельная, ответственная, внимательная, устойчивая к стрессам, способная к оперативному
принятию решений в "авральном" режиме работы
Знание программ: Microsoft Office Word, Microsoft Excel, Microsoft Power
Point, Project Expert, Adobe Illustrator, 1C, Outlook, FineReader, Foxit
Advanced PDF Editor, DropBox, Adobe
Ecosign, Google doc