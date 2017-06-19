Руководитель проекта, Аккаунт менеджер, SMM-менеджер

Опыт работы —5 лет 2 месяца

AppDaddy (Сентябрь 2014 — Март 2017, 2 года 7 месяцев)

Москва, https://ad.appdaddy.com

Руководитель Группы продвижения

- Руководство командой по продвижению в социальных сетях;

- Распределение задач между членами команды;

- Контроль работы команды;

- Поиск и привлечение к сотрудничеству популярных звезд и блогеров в России и

За рубежом;

- Полноценное ведение массовых рекламных кампаний в социальных сетях в России

и за рубежом (Instagram, YouTube, Vine): согласование с блогерами идей и фото

контента, помощь в написании текстов, координирование создания видео контента

для размещения на каналах YouTube и аккаунтов Vine;

- Подбор наиболее эффективных аккаунтов/каналов в социальных сетях,

подходящих для продвижения того или иного продукта/услуги согласно его

целевой аудитории;

- Увеличение уровня вовлеченности и активности целевой аудитории продукта,

переходы на сайт, конверсию из переходов в заявки, установки, продажи;

- Работа через специально-разработанную платформу AppDaddy, которая связывает

рекламодателей и популярных пользователей социальных сетей;

- Привлечение популярных иностранных и российских пользователей социальных

сетей (блогеров, звезд) к сотрудничеству через платформу AppDaddy;

- Налаживание связей и сотрудничество с популярными блогерскими объединениями

и агентствами;

- Помощь в улучшении работы платформы, корректирование, перевод системных

писем с русского языка на английский язык и наоборот;

- Контроль за проведением рекламных кампаний через платформу AppDaddy;

- Решение сложных ситуаций, возникающих в процессе работы с

блогерами/звездами;

- Контроль проведения оплаты блогерам/звездам;

- Работа в системе Ecosign;

- Составление коммерческих предложений для клиента.

AppDaddy (Март 2014 — Сентябрь 2014, 7 месяцев)

Москва, https://ad.appdaddy.com

Менеджер по коммуникациям в сети интернет

- Поиск и привлечение к сотрудничеству популярных звезд и блогеров в России и За

рубежом;

- Подбор наиболее эффективных каналов YouTube,аккаунтов Instagram и Vine,

подходящих для продвижения продукта клиента;

- Полноценное ведение массовых рекламных кампаний в социальных сетях в России

и за рубежом (Instagram, YouTube, Vkontakte, Vine): согласование с блогерами

идей и фото контента, помощь в написании текстов, координирование создания

видео контента для размещения на каналах YouTube и аккаунтов Vine;

- Увеличение уровня вовлеченности и активности целевой аудитории, переходы на

сайт, конверсию из переходов в заявки, установки, продажи;

- Проведение оплаты блогерам

ООО "МАЛКОВ Медицинская Техника" (Октябрь 2013 — Январь 2014, 4 месяца)

Москва, http://malkovmt.ru/

Внештатный переводчик

- Осуществление перевода медицинских рекомендаций иностранных хирургов

(эндоваскулярная, открытая хирургия), медицинских заключений, инструкций,

каталогов по медицинскому инструменту, деловых писем, контрактов, договоров с

английского языка на русский язык и наоборот;

- Ведение деловой переписки с иностранными докторами и партнерами;

- Общение по телефону с иностранными докторами и партнерами.

ООО "МАЛКОВ Медицинская Техника" (Май 2013 — Октябрь 2013, 6 месяцев)

Москва, http://malkovmt.ru/

Переводчик-маркетолог

- Продажа медицинского оборудования, хирургического инструмента;

- Продвижение бренда компании на рынок, привлечение новых клиентов,

предоставление информации для потенциальных компаньонов;

- Общение с иностранными специалистами и докторами на английском языке (по

телефону и по переписке);

- Подготовка коммерческих предложений, технических заданий, выставление

счетов, подготовка счёт-фактур, накладных;

- Осуществление перевода медицинских рекомендаций иностранных хирургов

(эндоваскулярная, открытая хирургия), медицинских заключений, инструкций,

каталогов по медицинскому инструменту с английского языка на русский язык и

наоборот;

- Сбор информации по пациентам, внесение в базу данных, послеоперационное

отслеживание состояния больных;

- Подготовка рекламно-презентационных материалов, согласование, отслеживание

поставки и оплаты за рекламно-презентационную продукцию, заказы презентационных

стендов и их оформление;

- Обновление информации сайта компании по новым товарам, новостям,

переработка с английского на русский язык.

- Работа с сайтами компаний-партнеров, подготовка презентаций, разработка

маркетинговой стратегии;

- Подготовка приглашения иностранному гражданину на въезд в Российскую

Федерацию.

- Работа на выставках, консультирование клиентов по вопросам продукции.

ООО "Космера" (Октябрь 2012 — Май 2013, 8 месяцев)

Москва, http://kimscosmetics.com/

Менеджер по маркетингу

- Переписка с иностранными партнерами на английском языке;

- Общение с иностранными партнерами клиентами компании по телефону на языке;

- Ведение делопроизводства;

- Ведение клиентской базы компании;

- Редактирование рекламных текстов;

- Перевод текстов, описаний косметических средств с русского языка на

английский язык и наоборот;

- Перевод медицинских инструкций, каталогов с русского языка на английский

язык и наоборот;

- Ведение таблиц отчётности по проектам в Excel на двух языках;

- Документооборот;

- Выставление счетов, подготовка товарных накладных и счёт-фактур;

- Работа на крупных выставках, консультирование клиентов по поводу

косметических средств и медицинского оборудования;

- Определение рекламной политики компании;

- Продвижением бренда компании на рынок, привлечением новых клиентов,

предоставление информации для потенциальных компаньонов.

- Подготовка рекламно-презентационных материалов, согласование, отслеживание

поставки и оплаты за рекламно-презентационную продукцию, заказы

презентационных стендов и их оформление.

- Визовая поддержка руководителя (оформление разрешения на работу,

приглашения на въезд иностранного гражданина, продление визы)

- Исследования потребительского спроса на продукцию.

- Презентация продукции потенциальным партнерам.

- Обновление информации сайта компании по новым товарам, переработка с

английского на русский язык.

ООО "МегаТекст Экспресс" (Декабрь 2011 — Август 2012, 9 месяцев)

Москва, www.megatext.ru/

менеджер-переводчик

- Взаимодействие с клиентами;

- Перевод текстов самой разнообразной тематики (юридическая, финансовая,

техническая, медицинская);

- Проверка, редактирование и корректирование текстов, переведенных

внештатными переводчиками;

- Управление проектами по переводу: прием заказов на перевод, их оформление,

планирование и сдача;

- Взаимодействие с другими отделами и офисами компании;

- Телефонная консультация по услугам компании;

- Деловая переписка;

- Работа с документацией;

- Техническая подготовка документов к нотариальному заверению,

апостилированию и легализации;

- Ведение отчетности.

Образование

Высшее

Школа Менеджеров МЭИ - 2012 год

Менеджмент, Диплом о профессиональной переподготовке по программе Менеджмент во

внешнеэкономической деятельности

Московский Энергетический Институт (Технический Университет) - 2011 год

Лингвистика, лингвист-переводчик

Ключевые навыки

Знание языков:

Русский — родной

Английский — могу проходить интервью

Французский — читаю профессиональную литературу

Рекомендации:

- ООО "МегаТекст Экспресс"

Титова Татьяна (Заместитель генерального директора по развитию и операционной деятельности)

- ООО "Космера"

Брыжахин Владимир Петрович (Генеральный директор)

- ООО "МАЛКОВ Медицинская Техника"

Малкова Елена Александровна (Генеральный директор)

Обо мне: коммуникабельная, ответственная, внимательная, устойчивая к стрессам, способная к оперативному

принятию решений в "авральном" режиме работы

Знание программ: Microsoft Office Word, Microsoft Excel, Microsoft Power

Point, Project Expert, Adobe Illustrator, 1C, Outlook, FineReader, Foxit

Advanced PDF Editor, DropBox, Adobe

Ecosign, Google doc