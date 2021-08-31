NatalyaDig

Приветствую!
Меня зовут Наташа. Уже больше года усиленно развиваю свои навыки и умения в сфере фотографий и создания видео. Умею работать в программе Lightroom:
- создавала различные пресеты,
- обрабатывала фотографии, в том числе и в рамках пакетной обработки,
- обрабатывала фотографии как чёрно-белые, так и цветные,
- работала с цветокоррекцией и наложением различных фильтров.
На данный момент активно изучаю программу Photoshop. Могу сделать лёгкую ретушь, но поскольку активно двигаюсь в этом направлении, то совсем скоро смогу ретушировать и довольно сложные проекты.
На довольно хорошем уровне знаю программу Premiere Pro:
- цветокоррекция видео и фотографий в рамках одного видео,
- добавление эффектов и переходов,
- изменение звука, в том числе добавления музыки,
- удалять ненужные фрагменты или создавать на их основе фрагменты "за кадром",
- добавлять титры, смайлы, картинки и вообще дополнять видео различными материалами.
Буду безумно рада сотрудничеству с вами!