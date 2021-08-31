NatalyaDig

Ретушёр, видеомонтажёр

Приветствую!

Меня зовут Наташа. Уже больше года усиленно развиваю свои навыки и умения в сфере фотографий и создания видео. Умею работать в программе Lightroom:

- создавала различные пресеты,

- обрабатывала фотографии, в том числе и в рамках пакетной обработки,

- обрабатывала фотографии как чёрно-белые, так и цветные,

- работала с цветокоррекцией и наложением различных фильтров.

На данный момент активно изучаю программу Photoshop. Могу сделать лёгкую ретушь, но поскольку активно двигаюсь в этом направлении, то совсем скоро смогу ретушировать и довольно сложные проекты.

На довольно хорошем уровне знаю программу Premiere Pro:

- цветокоррекция видео и фотографий в рамках одного видео,

- добавление эффектов и переходов,

- изменение звука, в том числе добавления музыки,

- удалять ненужные фрагменты или создавать на их основе фрагменты "за кадром",

- добавлять титры, смайлы, картинки и вообще дополнять видео различными материалами.

Буду безумно рада сотрудничеству с вами!