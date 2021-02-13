NatalyaKazan

Наталья NatalyaKazan

 
49 летРоссия/Казань
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Маркетолог-стратег

Разработка стратегий, исследования, финансовые модели.

Примеры работ:

• Маркетинговое исследование, предложение по стратегии для сети фотостудий Fashion Box

• Стратегия развития НТЦ ФС ICL-КПО ВС

• Экспресс анализ салона красоты Solar

• Анализ конкурентной среды рынка Чаев РФ

• Стратегия продвижения торгового центра МУМ

• Стратегия развития мебельной фабрики Mablos

• Стратегия развития клуба Бонапарт

• Бизнес-план Фабрика Камня

• Бизнес-план АСУДД

• БИЗНЕС-ПЛАН открытие лизинговой компании

• Франшиза БРОКЕРС (часть работ)

• Франшиза Добропек (часть работ)

• Франшиза Лобстер (часть работ)

• Франшиза Смышленыш (часть работ)

• Франшиза Зодчий (часть работ)

• Франшиза ЕНОТ (часть работ)

• Анализ конкурентов сети салонов маникюра Бурлеск