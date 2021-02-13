NatalyaKazan

Маркетолог-стратег
Разработка стратегий, исследования, финансовые модели.
Примеры работ:
• Маркетинговое исследование, предложение по стратегии для сети фотостудий Fashion Box
• Стратегия развития НТЦ ФС ICL-КПО ВС
• Экспресс анализ салона красоты Solar
• Анализ конкурентной среды рынка Чаев РФ
• Стратегия продвижения торгового центра МУМ
• Стратегия развития мебельной фабрики Mablos
• Стратегия развития клуба Бонапарт
• Бизнес-план Фабрика Камня
• Бизнес-план АСУДД
• БИЗНЕС-ПЛАН открытие лизинговой компании
• Франшиза БРОКЕРС (часть работ)
• Франшиза Добропек (часть работ)
• Франшиза Лобстер (часть работ)
• Франшиза Смышленыш (часть работ)
• Франшиза Зодчий (часть работ)
• Франшиза ЕНОТ (часть работ)
• Анализ конкурентов сети салонов маникюра Бурлеск
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