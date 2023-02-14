NatalyaPadalkina

Веб-дизайн, графический дизайн

Опыт работы 1 год. Получила диплом о профессиональной переподготовке по графическому дизайну и удостоверение о повышении квалификации по UI-дизайну.

Услуги и стоимость:

- создание логотипа, визитки, фирменного стиля (от 2000 рублей);

- дизайн чек-листов, гайдов, методичек, инструкций (от 500 рублей)

- дизайн визуала для соц.сетей (Instagram, ВКонтакте) (от 250 рублей);

- создание карточек для маркетплейсов (от 250 рублей);

- сделать дизайн страниц лендинга, многостраничного сайта, мобильного приложения (от 3500 рублей);

- создание презентации (структурирую текст, создаю графики/схемы/инфографику, качественно подбираю иллюстрации (от 2000 рублей);

Этапы работы:

- Обсуждение. Брифинг. Мы связываемся удобным для Вас способом, обсуждаем детали вашего проекта. Определяем задачи и стоимость.

- Анализ конкурентов и целевой аудитории.

- Подбор референсов, цветовой палитры и шрифтов.

- Разработка дизайн-концепции.

- Создание и утверждение дизайн-макета.

Преимущества работы со мной:

- Бесплатная консультация, составление брифа;

- Согласование проекта с заказчиком на каждом этапе работы;

- Полное погружение в проект заказчика;