NatalyaPadalkina

Наталья Падалкина NatalyaPadalkinaNatalyaPadalkina
Опыт работы 1 год. Получила диплом о профессиональной переподготовке по графическому дизайну и удостоверение о повышении квалификации по UI-дизайну.
Услуги и стоимость:
- создание логотипа, визитки, фирменного стиля (от 2000 рублей);
- дизайн чек-листов, гайдов, методичек, инструкций (от 500 рублей)
- дизайн визуала для соц.сетей (Instagram, ВКонтакте) (от 250 рублей);
- создание карточек для маркетплейсов (от 250 рублей);
- сделать дизайн страниц лендинга, многостраничного сайта, мобильного приложения (от 3500 рублей);
- создание презентации (структурирую текст, создаю графики/схемы/инфографику, качественно подбираю иллюстрации (от 2000 рублей);
Этапы работы:
- Обсуждение. Брифинг. Мы связываемся удобным для Вас способом, обсуждаем детали вашего проекта. Определяем задачи и стоимость.
- Анализ конкурентов и целевой аудитории.
- Подбор референсов, цветовой палитры и шрифтов.
- Разработка дизайн-концепции.
- Создание и утверждение дизайн-макета.
Преимущества работы со мной:
- Бесплатная консультация, составление брифа;
- Согласование проекта с заказчиком на каждом этапе работы;
- Полное погружение в проект заказчика;