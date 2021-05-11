NatalyaSar

Доброго времени суток! Меня зовут Наталья. Мне 26 лет, на данный момент нахожусь в декрете,у меня двое детей. Веду блог в Инстаграм в качестве блогера, но мне больше интересна "работа за кадром"( написание текстов, создание рекламных макетов, визуала, коммуницирование с людьми, работа с рекламой). Так же получаю сейчас третье образование, за плечами средне-профессиональное по специальности :менеджер в отраслях народного хозяйства, неоконченное высшее по специальности :менеджер, сейчас обучаюсь в РАНХиГС на юриста.