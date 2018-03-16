NatalyaSss

Профессиональное разнообразие
По образованию - юрист:
Учредительные документы
Регистрация НКО, ООО, ИП
Договора
Претензии
Ещё навыки - Менеджер:
Сопровождение клиентской базы
Управление продажами
Обучение персонала
Развитие продаж
Управление отношениями с клиентами
Работа с дебиторской задолженностью
Закупка товаров и услуг
Договоры поставки
Оптовые продажи проведение переговоров с первыми лицами компании
Организаторские навыки
Дизайнер:
Создание фирменного стиля
Макеты визиток, буклетов
Логотипы
Иллюстрации
Работа с фото
А так же:
Копирайтер,
Автор статей, стихов, прозы
Музыкант играю и сочиняю
Владею программами:
MS Excel
MS World
MS Power Point
CorelDRAW
FL Studio
1C
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