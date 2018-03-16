NatalyaSss

Профессиональное разнообразие

По образованию - юрист:

Учредительные документы

Регистрация НКО, ООО, ИП

Договора

Претензии

Ещё навыки - Менеджер:

Сопровождение клиентской базы

Управление продажами

Обучение персонала

Развитие продаж

Управление отношениями с клиентами

Работа с дебиторской задолженностью

Закупка товаров и услуг

Договоры поставки

Оптовые продажи проведение переговоров с первыми лицами компании

Организаторские навыки

Дизайнер:

Создание фирменного стиля

Макеты визиток, буклетов

Логотипы

Иллюстрации

Работа с фото

А так же:

Копирайтер,

Автор статей, стихов, прозы

Музыкант играю и сочиняю

Владею программами:

MS Excel

MS World

MS Power Point

CorelDRAW

FL Studio

1C