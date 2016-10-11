Добрый вечер, А сейчас, нам нужно найти уязвимость на сайте с cms joomla, через которую идет регистрация спам-аккаунтов и остановить рассылку спама. Сайт сейчас под блокировкой хостера, поэтому для работы будет нужен ваш IP. ...