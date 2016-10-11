Требуется внести серьезные правки в верстку сайта на WordPress. Меняется дизайн главной страницы, включая цвета и верстку, а также обновляются внутренние страницы. Необходимо добавить раздел 'блог' со статьями и ускорить работу сайта. Имеется подробное ТЗ.
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Добрый вечер, А сейчас, нам нужно найти уязвимость на сайте с cms joomla, через которую идет регистрация спам-аккаунтов и остановить рассылку спама. Сайт сейчас под блокировкой хостера, поэтому для работы будет нужен ваш IP. ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт4 года назад
Написать скрипт, который собирает данные об источниках трафика и покупках. Скрипт надо поставить на сайт на WP и сделать связку через API с сервисом оплат (support.e-autopay.info/wi... По факту нужно увязать сайты, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Необходимо доработать дизайн сайта на Геткурсе: https://womensharmony.ru/intensiv 1. Доработать первый экран 2. Добавить акценты на экране с розыгрышем 3. Доработать страницу спасибо Что не нравится – лендинг очень ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно сверстать существующий блог aleksandrkerimov заново по новому дизайну, ссылку на блог могу выслать отдельно. Верстка WordPress темы должна быть осуществлена строго с нуля, без использования различных темовых фреймворков. Сейчас сайт ...HTML-верстка11 заявокЗакрыт6 лет назад
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Нужно разработать новый дизайн блога – nataliakerimova.com/ на движке wordpress, версию для компьютера и мобильного. Нужно будет сделать полный дизайн: шапка, футер, интерфейс блога, главной страницы и внутренней и всех элементов: сайдбара, подписных форм, контактной формы ...Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт9 лет назад