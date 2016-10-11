NatalyaTs

Наталья Цвых NatalyaTs

 
42 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Правки в верстку сайта на вордпресс

    Требуется внести серьезные правки в верстку сайта на WordPress. Меняется дизайн главной страницы, включая цвета и верстку, а также обновляются внутренние страницы. Необходимо добавить раздел 'блог' со статьями и ускорить работу сайта. Имеется подробное ТЗ.

    WordPress
    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Понять и устранить причину рассылки спама на joomla

    Добрый вечер,  А сейчас, нам нужно найти уязвимость на сайте с cms joomla, через которую идет регистрация спам-аккаунтов и остановить рассылку спама.  Сайт сейчас под блокировкой хостера, поэтому для работы будет нужен ваш IP. ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать простой скрипт, собирающий данные об источниках

    Написать скрипт, который собирает данные об источниках трафика и покупках.  Скрипт надо поставить на сайт на WP и сделать связку через API с сервисом оплат (support.e-autopay.info/wi... По факту нужно увязать сайты, ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработать дизайн и верстку сайта на Геткурсе

    Необходимо доработать дизайн сайта на Геткурсе: https://womensharmony.ru/intensiv 1. Доработать первый экран  2. Добавить акценты на экране с розыгрышем  3. Доработать страницу спасибо  Что не нравится – лендинг очень ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка блога aleksandrkerimov на вордпресс

    Нужно сверстать существующий блог aleksandrkerimov заново по новому дизайну, ссылку на блог могу выслать отдельно.   Верстка WordPress темы должна быть осуществлена строго с нуля, без использования различных темовых фреймворков.   Сейчас сайт ...

    CSSJavaScriptWordPress
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сверстать шаблон сайта по дизайну и натянуть на WP

    Нужно сверстать сайт для магазина с мобильной версией, по сути сайт-визитка с каталогом продукции (это НЕ интернет-магазин, заказа и оплаты на сайте не будет).   Сайт состоит из 6 страниц:     1. ...

    WordPress
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработать дизайн сайта

    $70

    Нужно разработать дизайн сайта для мясного магазина по прототипу.  По сути, сайт-визитка с каталогом продукции (в каталоге продукции нужно будет разработать только дизайн карточки продукции и названия разделов).  Дизайн должен ...

    Дизайн сайтов34 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Скопировать 4 лендинга на html

    Нужно сверстать точные копии 4-х лендингов на HTML. По дизайну– сделать точную копию того, что есть сейчас. Перенести все шрифты, картинки, форматирование.  Лендинг 1 из 7 страниц: http://www.meatshops.ru/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=77 Лендинг 2 из 2 страниц:  http://www.meatshops.ru/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=61 ...

    HTML
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сверстать сайт для магазина на WP (сайт-визитка с каталогом продукции)

    Нужно сверстать сайт для магазина, по сути сайт-визитка с каталогом продукции, состоящий из 6 основных разделов:  Главная страница (2 меню, шапка, текстовое поле, анонсы 2 новостей, карта в яндексе), Каталог продукции (плоско на 1 ...

    LinuxUbuntuWordPress
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработать дизайн блога

    $200

    Нужно разработать новый дизайн блога – nataliakerimova.com/ на движке wordpress, версию для компьютера и мобильного.   Нужно будет сделать полный дизайн: шапка, футер, интерфейс блога, главной страницы и внутренней и всех элементов: сайдбара, подписных форм, контактной формы ...

    CSSWordPress
    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    9 лет назад