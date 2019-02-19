Графический дизайнер, веб-дизайнер, ux-ui, брендинг

Есть опыт работы в питерских компаниях, также есть опыт как самостоятельного дизайнера. В основном специализируюсь на брендинге и на создании сайтов, окончила курсы Максима Солдаткина по веб-дизайну с особым дипломом. Также есть опыт работы с полиграфией, упаковкой и 3D моделированием и иллюстрацией. Программы: Ph, Ai, figma, 3D blender.

Общий опыт работы 3 года.