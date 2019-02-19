Наталья Ахметова Natalya_AhmetovaNatalya_Ahmetova
30 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Графический дизайнер, веб-дизайнер, ux-ui, брендинг
Есть опыт работы в питерских компаниях, также есть опыт как самостоятельного дизайнера. В основном специализируюсь на брендинге и на создании сайтов, окончила курсы Максима Солдаткина по веб-дизайну с особым дипломом. Также есть опыт работы с полиграфией, упаковкой и 3D моделированием и иллюстрацией. Программы: Ph, Ai, figma, 3D blender.
Общий опыт работы 3 года.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Homepage for mineral market123 просмотра
- Главная страница для магазина одежды113 просмотров
- Сайт под ключ для "Фотон"141 просмотр
- Редизайн сайта Fitness House127 просмотров
- Айдентика для "Инвест-молодость"121 просмотр
- Логотип для украшений ручной работы153 просмотра
- Логотип для "Алёнка Лиса" авторские украшения95 просмотров
- Лого и фирменный стиль для "Фотон"149 просмотров
- Логотип для компании по озеленению "Каскад"110 просмотров
- Логотип для "Цветочных дел мастер"129 просмотров