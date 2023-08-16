Адаптивная верстка с кроссбраузерным кодом. CSS3\HTML5, Wordpress, Bootstrap4, SASS/SCSS, Gulp, jQuery.
Спектр работ, которые выполняю:
- Верстка сайтов из PSD, Figma.
- Занимаюсь разработкой стандартных JS-скрипов: pop-up меню, слайдеры, бургер меню.
- Cоздание адаптивной верстки с кроссбраузерным кодом. ( Mobile First / Desktop First )
- Натяжка сайтов на CMS WordPress.
- Обслуживание, доработка сайтов.
Технологии, которыми владею и активно использую:
- HTML5.
- CSS3: FlexBox, CSS Grid, CSS Animations .
- JS ( ES6 ).
- Bootstrap4;
- CMS WordPress.
- SASS/SCSS.
- jQuery.
- Методология БЭМ.
- Сборщик проектов gulp.
- Контроль версий Git / GitHub.
- Загрузка сервера на хостинг.
- готова приступить уже;
- всегда на связи;
Портфолио
- Multilingual website for pizza delivery8 просмотров
- Многостраничный сайт13 просмотров
- Мультиязычный сайт13 просмотров
- Cleaning service landing page16 просмотров
- Landing page18 просмотров
- Landing page21 просмотр
- Landing page12 просмотров
- Responsive Bootstrap website12 просмотров
- Photographer Portfolio10 просмотров