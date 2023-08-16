Natalya_Drozd

Наталия Natalya_Drozd

 
33 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Адаптивная верстка с кроссбраузерным кодом. CSS3\HTML5, Wordpress, Bootstrap4, SASS/SCSS, Gulp, jQuery.

Спектр работ, которые выполняю:

  • Верстка сайтов из PSD, Figma.
  • Занимаюсь разработкой стандартных JS-скрипов: pop-up меню, слайдеры, бургер меню.
  • Cоздание адаптивной верстки с кроссбраузерным кодом. ( Mobile First / Desktop First )
  • Натяжка сайтов на CMS WordPress.
  • Обслуживание, доработка сайтов.

Технологии, которыми владею и активно использую:
  • HTML5.
  • CSS3: FlexBox, CSS Grid, CSS Animations .
  • JS ( ES6 ).
  • Bootstrap4;

  • CMS WordPress.
  • SASS/SCSS.
  • jQuery.

  • Методология БЭМ.
  • Сборщик проектов gulp.
  • Контроль версий Git / GitHub.
  • Загрузка сервера на хостинг.
Ответственность:

- готова приступить уже;

- всегда на связи;

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