Наталья Клещеногова Natalya_HondaNatalya_Honda
Предлагаю услуги профессионального перевода с/на английский, итальянский языки текстов юридического, финансового, технического характера любой сложности:
- учредительные документы (уставы, свидетельства о регистрации, приказы о назначении)
- внутренние корпоративные документы (положения, должностные инструкции, трудовые договоры, приказы)
- юридические документы (договорная документация, исковые заявления, претензии, судебные решения)
- финансово-экономические документы (балансы, отчеты, планы, бюджеты, прогнозы)
- бухгалтерские документы (бухгалтерская отчетность, налоговая отчетность)
- коммерческая документация (счета, спецификации, технические документы, сертификаты качества, гарантийные письма, акты испытаний, коммерческие предложения)
- техническая документация (технические инструкции, руководства по эксплуатации)
- транспортные, транспортно-экспедиторские документы (коносаменты, спецификации, накладные, коммерческие акты)
- таможенные документы (налоговые декларации, лицензии, сертификаты качества)
- геология (данные о разведке, разработке запасов полезных ископаемых)
Опыт переводческий деятельности:
6-летний опыт профессионального перевода (английский-русский-итальянский) в сфере угольно-добывающей промышленности, производства, торговли, логистики
Отличное знание лексики, грамматики английского языка, превосходные коммуникативные навыки
Отличное знание терминологии в области горнодобывающих работ, производственной деятельности, технологии, геологии, логистики, торговли, финансов, юриспруденции
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