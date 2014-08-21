Natalya_Honda

Наталья Клещеногова Natalya_Honda

 
37 летРоссия/Новокузнецк
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Переводчик английского и итальянского языков

Предлагаю услуги профессионального перевода с/на английский, итальянский языки текстов юридического, финансового, технического характера любой сложности:

- учредительные документы (уставы, свидетельства о регистрации, приказы о назначении)

- внутренние корпоративные документы (положения, должностные инструкции, трудовые договоры, приказы)

- юридические документы (договорная документация, исковые заявления, претензии, судебные решения)

- финансово-экономические документы (балансы, отчеты, планы, бюджеты, прогнозы)

- бухгалтерские документы (бухгалтерская отчетность, налоговая отчетность)

- коммерческая документация (счета, спецификации, технические документы, сертификаты качества, гарантийные письма, акты испытаний, коммерческие предложения)

- техническая документация (технические инструкции, руководства по эксплуатации)

- транспортные, транспортно-экспедиторские документы (коносаменты, спецификации, накладные, коммерческие акты)

- таможенные документы (налоговые декларации, лицензии, сертификаты качества)

- геология (данные о разведке, разработке запасов полезных ископаемых)

Опыт переводческий деятельности:

6-летний опыт профессионального перевода (английский-русский-итальянский) в сфере угольно-добывающей промышленности, производства, торговли, логистики

Отличное знание лексики, грамматики английского языка, превосходные коммуникативные навыки

Отличное знание терминологии в области горнодобывающих работ, производственной деятельности, технологии, геологии, логистики, торговли, финансов, юриспруденции

Портфолио