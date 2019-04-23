Здравствуйте, уважаемые посетители моей странички!
Немного о себе...
Образование: высшее:
2003-2007гг. КарГУ им. академика Е.А. Букетова, профессионально художественный факультет, кафедра ИЗО и дизайна (Казахстан, г.Караганда).
Специальность: «Дизайн (по профилю), специализация: графический дизайн (с отличием)
Для меня дизайн и графика - не просто работа, это любимое хобби, которое переросло в работу. Мне нравится дарить людям яркие эмоции!
Работаю в области дизайна с 2006г.
- Знание программ: Adobe Photoshop, Corel Draw, Illustrator, , Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, 3Ds max
- Брендинг:
разработка названия фирмы (нейминг)
разработка логотипа
разработка фирменного стиля (логотип, визитка, бланк, конверт, буклет, наружная реклама и др.)
разработка слогана
- Создание оригинал-макетов наружной и внутренней рекламы, полиграфии и сувенирной продукции
- Создание сайта, дизайн элементов и страниц сайта
- Отрисовка логотипа, узоров, рисунков в векторе
- Фотоколлаж, фотомонтаж
- Ретушь и обработка фотографии
- Предпечатная подготовка макета
- Живопись, графика, рисунок
- Слайд-шоу, презентации
Если у вас есть желание работать вместе, - обращайтесь.
Я гарантирую ответственность и индивидуальный подход к каждой работе.
Выполню ваш заказ быстро и качественно.
Надеюсь на долговременное и плодотворное сотрудничество.
С уважением, Наталья.
Портфолио
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