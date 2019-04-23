ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН

Здравствуйте, уважаемые посетители моей странички!

Немного о себе...

Образование: высшее:

2003-2007гг. КарГУ им. академика Е.А. Букетова, профессионально художественный факультет, кафедра ИЗО и дизайна (Казахстан, г.Караганда).

Специальность: «Дизайн (по профилю), специализация: графический дизайн (с отличием)

Для меня дизайн и графика - не просто работа, это любимое хобби, которое переросло в работу. Мне нравится дарить людям яркие эмоции!

Работаю в области дизайна с 2006г.

- Знание программ: Adobe Photoshop, Corel Draw, Illustrator, , Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, 3Ds max

- Брендинг:

разработка названия фирмы (нейминг)

разработка логотипа

разработка фирменного стиля (логотип, визитка, бланк, конверт, буклет, наружная реклама и др.)

разработка слогана

- Создание оригинал-макетов наружной и внутренней рекламы, полиграфии и сувенирной продукции

- Создание сайта, дизайн элементов и страниц сайта

- Отрисовка логотипа, узоров, рисунков в векторе

- Фотоколлаж, фотомонтаж

- Ретушь и обработка фотографии

- Предпечатная подготовка макета

- Живопись, графика, рисунок

- Слайд-шоу, презентации

Если у вас есть желание работать вместе, - обращайтесь.

Я гарантирую ответственность и индивидуальный подход к каждой работе.

Выполню ваш заказ быстро и качественно.

Надеюсь на долговременное и плодотворное сотрудничество.

С уважением, Наталья.