Я графический дизайнер

Здравствуйте. Меня зовут Никита. Я графический дизайнер, занимаюсь оформлением соц.сетей, Ютуб, создание креативов и разработкой сайтов. Хочу предложить Вам свои услуги.

Почему именно я?

Меня не пугают сложные ситуации. Опыт работы более года. Владею редакторами : Figma, adobee photoshop, Canva. Регулярно слежу за рынком и новыми направлениями в дизайне.

Личные качества:

Ответственность, нацеленность на результат, стрессоустойчивость, стремление к развитию и росту, коммуникабельность, ответственность, трудолюбие, умение работать на результат!