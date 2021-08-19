Я графический дизайнер
Здравствуйте. Меня зовут Никита. Я графический дизайнер, занимаюсь оформлением соц.сетей, Ютуб, создание креативов и разработкой сайтов. Хочу предложить Вам свои услуги.
Почему именно я?
Меня не пугают сложные ситуации. Опыт работы более года. Владею редакторами : Figma, adobee photoshop, Canva. Регулярно слежу за рынком и новыми направлениями в дизайне.
Личные качества:
Ответственность, нацеленность на результат, стрессоустойчивость, стремление к развитию и росту, коммуникабельность, ответственность, трудолюбие, умение работать на результат!
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Портфолио
- Оформление соц сетей10 просмотров
- Превью20 просмотров
- Арт обработка фото24 просмотра