Здравствуйте. Необходимо создать дизайн для лендинга для продажи услуги частные занятия по йоге. Т.з. в приложенном файле. Предлагайте свои условия и цену
- Дизайн сайтов61 заявкаЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Требуется установить рег.панель на сайт. Дистрибутив тут: https://www.reg.ru/reseller/regpanel/ Сайт находиться на хостинге джино. Важно, чтобы панель работала. Предлагайте цену и сроки.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Нужно простой, но оригинальный дизайн лендинга по астрологии. Стилистика:http://www.astrologerscastle.ru Прошлые лендинг тут: http://www.astrologerscastle.ru/wppage/konsultaciya-po-voprosu-4/ В нём должны быть фирменные цвета синий, чёрный, золото. Услугу предоставляет мастерская ...Дизайн сайтов34 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $45
Здравствуйте. Нужно сверстать дизайн сайта агенство по лидогенерации. Должно быть точное соотвествие т.з. Возможны Ваши предложения. Информация о агенстве: Агенство называется лид-стар. ...HTML-верстка13 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Здравствуйте. Нужно сверстать дизайн сайта агенство по лидогенерации. Должно быть точное соотвествие т.з. Возможны Ваши предложения. Информация о агенстве: Агенство называется лид-стар. ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Здравствуйте. Нужно сверстать дизайн сайта агенство по лидогенерации. Должно быть точное соотвествие т.з. Возможны Ваши предложения. Информация о агенстве: Агенство называется лид-стар. ...HTML-верстка17 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Дизайн сайта по лидогенерации Здравствуйте. Нужно простой, но оригинальный дизайн сайта по лидогенерации. В нём должны быть фирменные цвета синий, белый серебрянный. Агенство называется лид-стар. Важно ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт10 лет назад