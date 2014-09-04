Natascha1991

Переводчик немецкого языка

Образование: НИУ Белгородский государственный университет.

Год окончания: 2014

Уровень образования: Высшее

Факультет: Романо-германская филология

Специальность: Иностраный язык

Форма обучения: Дневная/Очная

Курсы и тренинги: Интенсивный курс делового немецкого в Вестфальском университете им. Вильгельма, г. Мюнстер (Германия), февраль 2010

Ключевые навыки: MS Office Word, электронные словари, уверенный пользователь ПК

Опыт: Перевод текстов художественной и политической тематики. Языковая пара: немецкий-русский, русский-немецкий.

Личные качества: добросовестная, целеустремленная, исполнительная, ответственная

Хобби: иностранные языки, фотография, велоспорт

e-mail: [email protected]