Natascha1991

Переводчик немецкого языка
Образование: НИУ Белгородский государственный университет.
Год окончания: 2014
Уровень образования: Высшее
Факультет: Романо-германская филология
Специальность: Иностраный язык
Форма обучения: Дневная/Очная
Курсы и тренинги: Интенсивный курс делового немецкого в Вестфальском университете им. Вильгельма, г. Мюнстер (Германия), февраль 2010
Ключевые навыки: MS Office Word, электронные словари, уверенный пользователь ПК
Опыт: Перевод текстов художественной и политической тематики. Языковая пара: немецкий-русский, русский-немецкий.
Личные качества: добросовестная, целеустремленная, исполнительная, ответственная
Хобби: иностранные языки, фотография, велоспорт
e-mail: [email protected]
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