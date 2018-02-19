Natascha33

Фотографирую в удовольствие!)

Предоставляю услуги свадебные, семейные и романтические фотосессии, рекламные фотографии. Портретная фотосессия· Услуги: Фотосессии для портфолио, Детская съемка, Фотосессии love story, Репортажная съемка, для беременых, крещение, lookbook, лав стори, бизнес портрет и т. д. Провожу любые индивидуальные фотосессии, а так же предлагаю интересные творческие фотопроекты в Ирпене, Киеве, Гостомеле, Ворзеле и ближних городах! Так же предоставляю услуги видеооператора в паре с фотографом на проведения различных праздников, свадьбы, день рождения, юбилей и т.д. Индивидуальный подход, помощь в создании образа, помощи в позировании) Люблю свою работу, работаю на результат! Также можно заказать фотосессию в подарок)