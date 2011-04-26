NataschaVolk

Имя: Volk Natalia – Наталья Фольк
42105 Wuppertal, Germany
Tel. +49 202 5152543
Место рождения: 03. 06.1975. Омск, Россия
Семейное положение: разведена
Национальность: русская
Образование:
1982-1992 Средняя школа №1, г. Исилькуль, Омская обл.
1992.1998 Уральский Государственный Университет им.
Горького, факультет журналистики, Екатеринбург
Профессиональная деятельность:
1996-1998 Телекомпания НТТ- канал «Культура»,
Екатеринбург, редактор и журналист
1999 АТВ Л. Новожженова, программа «Времечко»
1999-2003 Областное ТВ, Екатеринбург, редактор, журналист
2000 PR-специалист для Джип-клуба „4X4“ , Екб
2002 PR-работа на выборах в Иркутской области
2003 PR-сотрудник радиостанции «Шансон», Екб
2003 PR-специалист медиахолдинга «Парма»,
Сыктывкар
2003 переезд в Германию
2003 Редактор журнала «Переселенец»
2003-2007 антропософская Лебенсгемайншафт, социальный
педагог, работа в журнале общины
антропософская лебенсгемайншафт «Иона“,
2007 социальный педагог
2008 Рождение и уход за ребенком
2009-2010 Продвижение, создание инфраструктры службы по
уходу, г. Вупперталь, ПиАР работа
С 26.04.2011 по настоящее время - предприниматель, работа в собственном
этноагентстве по информации и коммуникации
Die BRÜCKE (http://www.ethnoagentur.com)