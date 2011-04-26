NataschaVolk

Германия: переводы, копирайтинг, сопровождение, консультации, мониторинг

Имя: Volk Natalia – Наталья Фольк

42105 Wuppertal, Germany

Tel. +49 202 5152543

Место рождения: 03. 06.1975. Омск, Россия

Семейное положение: разведена

Национальность: русская

Образование:

1982-1992 Средняя школа №1, г. Исилькуль, Омская обл.

1992.1998 Уральский Государственный Университет им.

Горького, факультет журналистики, Екатеринбург

Профессиональная деятельность:

1996-1998 Телекомпания НТТ- канал «Культура»,

Екатеринбург, редактор и журналист

1999 АТВ Л. Новожженова, программа «Времечко»

1999-2003 Областное ТВ, Екатеринбург, редактор, журналист

2000 PR-специалист для Джип-клуба „4X4“ , Екб

2002 PR-работа на выборах в Иркутской области

2003 PR-сотрудник радиостанции «Шансон», Екб

2003 PR-специалист медиахолдинга «Парма»,

Сыктывкар

2003 переезд в Германию

2003 Редактор журнала «Переселенец»

2003-2007 антропософская Лебенсгемайншафт, социальный

педагог, работа в журнале общины

антропософская лебенсгемайншафт «Иона“,

2007 социальный педагог

2008 Рождение и уход за ребенком

2009-2010 Продвижение, создание инфраструктры службы по

уходу, г. Вупперталь, ПиАР работа

С 26.04.2011 по настоящее время - предприниматель, работа в собственном

этноагентстве по информации и коммуникации

Die BRÜCKE (http://www.ethnoagentur.com)