Natasha22062014

Наталья Кондратенко Natasha22062014Natasha22062014
42 годаРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Обработка аудио. Нарезка, редактирование, соединение, удаление шумов.
Добрый день!
Предоставляемые мной услуги:
1. Набор текста с отсканированного документа. 1 лист А4 - 100 руб. Шрит - "Times New Roman", размер 14.
2. Расшифровка (перевод) аудио-файла в текст. 10 мин. - 140 руб.
3. Аудиомонтаж. Редактирую аудио, нарезки, монтаж, удаление шумов. 10 минут - 100 руб.
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