NatashaDesign

Добрый день. Меня зовут Наталия. Я - веб-дизайнер, графический дизайнер и иллюстратор. Изучаю дизайн более одного года и совершенно не планирую останавливаться. Я постоянно слежу за новшествами в сфере дизайна и графики. Нахожу и вдохновляюсь работами из таких популярных ресурсов как Pinterest, Dribbble, Behance. Я люблю саморазвитие и работу над собой. Буду рада сотрудничеству с вами.
МОИ УСЛУГИ:
1. Полиграфический дизайн и верстка:
листовки, буклеты, брошюры, календари:
визитные карточки;
упаковки, этикетки;
другая полиграфическая продукция.
2. Графика:
иллюстрации;
рисунки.
3. Веб-дизайн
Лендинг страниц;
Корпоративные сайты;
Интернет-магазин;
Сайт-портфолио.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:
Предпочитаю работать через Сейф либо по предоплате.
Этапы сотрудничества по предоплате:
1. Предоставление ТЗ/бриф (если его нет - высылаете информацию в удобном вам виде);
Примечание: принимаю задание только в письменной форме, на слух задания в работу не беру.
2. Согласование стоимости, сроков;
3. Оплачиваете 50% от стоимости работы;
4. Разрабатываю дизайн и высылаю на просмотр (если есть необходимость предоставляю несколько вариантов дизайна, высылаю их на просмотр, и выбираем вариант для доработки);
5. Вношу правки;
5. Утверждение работы и оплата второй половины суммы;
6. Высылаю исходники (исходники высылаю после полной оплаты заказа, пожалуйста, учитывайте это);
7. Обмен отзывами на бирже.
РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ:
Работаю с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00 часов.
Выходной день: суббота, воскресенье.
Инструменты:
Adobe InDesign (для создания макетов полиграфической продукции).
Adobe Illustrator (для создания векторной графики, инфографики, логотипов).
Adobe Photoshop (для создания иллюстраций и рисунков, обработка фотографий).
Figma (для разработки интерфейсов, прототипирования и дизайна сайтов)
Форматы:
Исходники в любом нужном Вам формате.