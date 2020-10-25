NatashaDesign

Хороший дизайн вызывает желание узнать больше

Добрый день. Меня зовут Наталия. Я - веб-дизайнер, графический дизайнер и иллюстратор. Изучаю дизайн более одного года и совершенно не планирую останавливаться. Я постоянно слежу за новшествами в сфере дизайна и графики. Нахожу и вдохновляюсь работами из таких популярных ресурсов как Pinterest, Dribbble, Behance. Я люблю саморазвитие и работу над собой. Буду рада сотрудничеству с вами.

МОИ УСЛУГИ:

1. Полиграфический дизайн и верстка:

листовки, буклеты, брошюры, календари:

визитные карточки;

упаковки, этикетки;

другая полиграфическая продукция.

2. Графика:

иллюстрации;

рисунки.

3. Веб-дизайн

Лендинг страниц;

Корпоративные сайты;

Интернет-магазин;

Сайт-портфолио.

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:

Предпочитаю работать через Сейф либо по предоплате.

Этапы сотрудничества по предоплате:

1. Предоставление ТЗ/бриф (если его нет - высылаете информацию в удобном вам виде);

Примечание: принимаю задание только в письменной форме, на слух задания в работу не беру.

2. Согласование стоимости, сроков;

3. Оплачиваете 50% от стоимости работы;

4. Разрабатываю дизайн и высылаю на просмотр (если есть необходимость предоставляю несколько вариантов дизайна, высылаю их на просмотр, и выбираем вариант для доработки);

5. Вношу правки;

5. Утверждение работы и оплата второй половины суммы;

6. Высылаю исходники (исходники высылаю после полной оплаты заказа, пожалуйста, учитывайте это);

7. Обмен отзывами на бирже.

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ:

Работаю с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00 часов.

Выходной день: суббота, воскресенье.

Инструменты:

Adobe InDesign (для создания макетов полиграфической продукции).

Adobe Illustrator (для создания векторной графики, инфографики, логотипов).

Adobe Photoshop (для создания иллюстраций и рисунков, обработка фотографий).

Figma (для разработки интерфейсов, прототипирования и дизайна сайтов)

Форматы:

Исходники в любом нужном Вам формате.