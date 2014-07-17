переводы с\на англ, исп языки, коррекция текста, рекламные тексты

Профессиональное образование:

Южный Федеральный Университет, ф-т филологии и журналистики, филолог испанского, английского языков (2011-1015);

Instituto Tecnologico de Monterrey, facultad de Letras, tecnicas de negociacion y comercializacion intercultiral (Технологический институт города Монтеррей, Мексика; межкультурная коммуникация в коммерческой сфере) (2014);

Испано-Российский центр города Ростова-на-Дону, перевод в сфере профессиональной коммуникации, направление - туризм (2013-2014);

Центр журналистики "Петит", направление - пресса (2008-2011).

Опыт работы с сфере продаж, рекламы, туризма, перевода художественной литературы, деловой корреспонденции, социально-политических и экономических текстов, имею публикации материалов в ведущих печатных СМИ г.Ростова-на-Дону. Имею опыт проживания за границей (Мексика).

Знание ПК на уровне продвинутый пользователь, программ Microsoft Office Word, Exel, Photoshop, Finereader. Имею персональный портативный компьютер и постоянный доступ в Интернет.