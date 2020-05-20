Доброго дня! Я Наташа, и я ваша фея креатива=)
А ещё "Мисс-Ответственность" и "Леди-Выполни-Работу-В-Срок". Рада видеть вас в своём профиле. По специальности я сервисолог и имею опыт в этом направлении более 10 лет. Постоянно развиваюсь, учусь, совершенствуюсь. Всё для того, чтобы делать работу на максимальном уровне. За последние несколько лет прошла курсы у Марии Солодар, Анастасии Лебедевой, Максима Ильяхова, в институте БМ, у Томы Чернобай, Ани Idiotstile, Ани Ломакиной.
Что вы можете у меня заказать:
- Иллюстрацию (вектор, растр, "живую" маркерами или акварелью)
- Логотип/иконки для соцсетей и приложений
- Фото (флэтлый( раскладки), репортажная съемка, ретушь)
- Тексты (для соцсетей, рассылок, сайтов, души)
- Подарки ручной работы (вязанные изделия, украшения, игрушки, открытки)
- Маркетинговая стратегия ( Анализ конкурентной среды, портрет ЦА, продуктовая матрица, автоворонка)
- Аудит точек контакта+предложения как их улучшить
Любой креатив=)
Хорошего вам дня и настроения!
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