Иллюстрации | тексты | фото | креатив

Доброго дня! Я Наташа, и я ваша фея креатива=)

А ещё "Мисс-Ответственность" и "Леди-Выполни-Работу-В-Срок". Рада видеть вас в своём профиле. По специальности я сервисолог и имею опыт в этом направлении более 10 лет. Постоянно развиваюсь, учусь, совершенствуюсь. Всё для того, чтобы делать работу на максимальном уровне. За последние несколько лет прошла курсы у Марии Солодар, Анастасии Лебедевой, Максима Ильяхова, в институте БМ, у Томы Чернобай, Ани Idiotstile, Ани Ломакиной.

Что вы можете у меня заказать:

- Иллюстрацию (вектор, растр, "живую" маркерами или акварелью)

- Логотип/иконки для соцсетей и приложений

- Фото (флэтлый( раскладки), репортажная съемка, ретушь)

- Тексты (для соцсетей, рассылок, сайтов, души)

- Подарки ручной работы (вязанные изделия, украшения, игрушки, открытки)

- Маркетинговая стратегия ( Анализ конкурентной среды, портрет ЦА, продуктовая матрица, автоворонка)

- Аудит точек контакта+предложения как их улучшить

Любой креатив=)

Хорошего вам дня и настроения!