Редактор, журналист, контент-менеджер, копирайтер

Во время учебы на факультете журналистики СПбГУ и после его окончания работала журналистом и редактором в различных изданиях, имею большой опыт работы с информационными агентствами, лентами новостей, RSS-лентами. Также выполняла функции бильд-редактора. В настоящее время работаю фрилансером. Подробное описание моего опыта работы в резюме ниже.

Опыт работы

Интернет-газета "Водитель Петербурга"

с июня 2010 по август 2011.

выпускающий редактор

Новостной портал "Водитель Петербурга" - дочерний сайт "Фонтанки.Ру", пишущий об автомобильных новостях Петербурга. В мои обязанности входили получение и обработка новостей, а также их постановка на новостную ленту сайта. Основным принципом в моей работе являлось создание наиболее интересных, достоверных и важных для читателя новостей.

Интернет-газета "Фонтанка.ру"

с сентября 2008 по январь 2010.

бильд-редактор, выпускающий редактор

В петербургской новостной Интернет-газете "Фонтанка.Ру" работала в качестве бильд-редактора и редактора новостей, обрабатывала, отбирала и ставила фотографии и, по мере необходимости, новости на новостную ленту сайта.

Санкт-Петербургский Горжилобмен

с апреля 2007 по октябрь 2007.

пресс-секретарь

Выполняла работу по написанию статей рекламного характера, организовывала пресс-конференции, выставки, участвовала в подготовке юбилея организации.

фотостудия "Дагер"

с сентября 2005 по август 2006.

верстальщик

Выполняла работу по обработке и верстке фотографий

Образование

Основное: высшее

СПбГУ, 2003-2008 г., высшее (специалист)

Специальность: Журналист

Профессиональные навыки

В силу того‚ что моя работа постоянно связана с новостями и их написанием‚ то своими профессиональными навыками могу назвать: способность быстро реагировать на внеплановые ситуации‚ хорошее ориентирование в Интернете‚ умение искать новости‚ быстрое написание текстов‚ грамотность‚ чувство актуальности той или иной информации.

Дополнительные сведения

Возможность командировок: нет

О себе: Я интересуюсь искусством‚ в частности современным‚ как‚ например‚ видеоарт и различные инсталляции‚ иногда пытаюсь делать что-то подобное - снимаю и монтирую свое видео. Люблю путешествовать и описывать увиденное в Живом Журнале; с радостью стараюсь общаться и знакомиться с новыми интересными людьми.

Иностранные языки

Английский: средний

Немецкий: средний