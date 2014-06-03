Natasha_Zagr

Трудолюбива,быстро учусь,хорошо лажу с компьютером,ответственна.

Закончила обучение в физ-мат классе Александровской гимназии г. Сум с отличием. Активно участвовала не только в жизни школы,но и в разнообразных математических,экономических,литературных и познавательных конкурсах. Неоднократно занимала первые места на городских,областных и республиканских чемпионатах "Что?Где?Когда?" и турнирах по экономике. Участвовала и показывала отличные результаты в международных конкурсах "Кенгуру". Начитанна,увлекаюсь писательской деятельностью и заинтересована в дальнейшем развитии данных навыков. Участвовала в конкурсах и публиковалась в газетах местного формата. Отлично знаю русский,украинский и английский,а также начальный уровень французского языка. Проходила курс углубленного изучения английского языка по кембриджской системе,уровень - P.E.T. В данный момент закончила первый курс с отличием. Обучаюсь в национальном техническом университете "Харьковский Политехнический Институт" на факультете "Компьютерных и информационных технологий". Занимаюсь активной внеучебной деятельностью, а также участвовала в конференциях по физике. Отлично лажу как с компьютерами,так и с людьми.