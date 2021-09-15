Natashame1nyk

Я профессиональный копирайтер. С радостью помогу Вам с написанием текста. Ориентировочная стоимость от 150 грн за 1000 зн, зависит от сложности.

Здравствуйте! Меня зовут Наташа.Я копирайтер и коммерческий редактор с опытом работы 5 лет. Пишу авторские статьи, глубоко прорабатываю тему, умею понятно объяснять пользу продукта.Оперативно и качественно выполню:

- написание текстов в блог;- заполнение карточек товаров;- подготовку описаний к каталогам продукции;- написание текстов для страниц с услугами;- написание информационных текстов;- написание продающегося текста о деятельности компании;

Профессиональные качества:- грамотность;- легкий слог;- трудолюбие;- ответственность;- грамотный подход к делу – тщательная обработка информации, наполнение статьи полезными сведениями, структурирование.- креативность;- стрессоустойчивость.