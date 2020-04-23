Natashastopchak

Бухгалтерські послуги

Освіта: Навчалась у Вінницькому торговельно-економічному

інституті Київського національного торгівельно-економічного університету і в

2010 році здобула ступінь магістра з «Економіки та менеджменту»

Досвід роботи: З жовтня 2009 року почервень 2019 року працювала на державному підприємстві «Вінницятрансприлад» оператором комп’ютерного набору,інженером з підготовки виробництва та з 2014 року бухгалтером. В січні 2018 року присвоєно кваліфікацію бухгалтера 1 категорії з фінансово-аналітичногообліку. З липня 2019 року і потеперішній час надаю бухгалтерські послуги по веденню фізичних осіб-підприємців,

складання квартальної та річної звітності, ведення кадрового документообігу, а також працюю бухгалтером у ФОП Дєдов Костянтин Сергійович. Маю навики в роботі зрізним програмним забезпеченням, а саме: 1С:бухгалтерія, М.E.Doc,FreeZvit, електронний кабінет платника податків, клієнт-банк. Вільно володіюукраїнською та російською мовами, маю базовий рівень англійської мови. До роботи відношусь з усією серйозністю та відповідальністю, цілеспрямована та дисциплінована.