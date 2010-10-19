Графический дизайнер!

Пожелания к будущей работе

Должность: Создавать: графический дизайн

Область деятельности: Дизайн

Зарплата (минимум): 25000 РУБ/мес.

График работы: свободный

Опыт работы

Работала freelance.

Принимала заказы на дому! (freelance), с сентября 2005 года по настоящее время.

Должность: Графический дизайнер, фотограф!

Принимала заказы по графическому дизайну и делала портфолио!

Профессиональные навыки

Web-дизайн сайта‚ Объекты в 3 Dmax, Каталога‚ Буклета‚ Плаката‚ Афиш‚ Постеров‚ Флаеров‚ Листовки‚ Календаря‚ Коллаж‚ Рамки‚ Упаковки‚ Обложки для дисков‚ Графика на одежде и прочих изделий‚ Этикетки‚ Наклейки‚ Логотипы‚ Фирменный стиль‚ Визитки‚ Слоган‚ Нэйминг‚ Открытки‚ Инографика‚ Наружная реклама‚ Векторные картины-живописные‚ Копии картин‚ Игрушки-мягкие‚ Вышивка на одежде‚ сумок‚ обуви и тд‚ Роспись по разным предметам-вазам и тд‚ Ретушь фото‚ Портфолио (съемка на улице‚ студии и тд).

Образование

Основное — высшее

МАБИУ (Международная Академия Бизнеса и Управления) (высшее), с 2003 по 2009

Специальность: графический дизайнер

http:// http://freelance.ru/users/natex/ портфолио моих графических работ.

Иностранные языки

Английский: средний

Дополнительные сведения

Семейное положение: не замужем

Дети: нет

О себе: Фотограф

Дизайнер