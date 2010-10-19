Пожелания к будущей работе
Должность: Создавать: графический дизайн
Область деятельности: Дизайн
Зарплата (минимум): 25000 РУБ/мес.
График работы: свободный
Опыт работы
Работала freelance.
Принимала заказы на дому! (freelance), с сентября 2005 года по настоящее время.
Должность: Графический дизайнер, фотограф!
Принимала заказы по графическому дизайну и делала портфолио!
Профессиональные навыки
Web-дизайн сайта‚ Объекты в 3 Dmax, Каталога‚ Буклета‚ Плаката‚ Афиш‚ Постеров‚ Флаеров‚ Листовки‚ Календаря‚ Коллаж‚ Рамки‚ Упаковки‚ Обложки для дисков‚ Графика на одежде и прочих изделий‚ Этикетки‚ Наклейки‚ Логотипы‚ Фирменный стиль‚ Визитки‚ Слоган‚ Нэйминг‚ Открытки‚ Инографика‚ Наружная реклама‚ Векторные картины-живописные‚ Копии картин‚ Игрушки-мягкие‚ Вышивка на одежде‚ сумок‚ обуви и тд‚ Роспись по разным предметам-вазам и тд‚ Ретушь фото‚ Портфолио (съемка на улице‚ студии и тд).
Образование
Основное — высшее
МАБИУ (Международная Академия Бизнеса и Управления) (высшее), с 2003 по 2009
Специальность: графический дизайнер
http:// http://freelance.ru/users/natex/ портфолио моих графических работ.
Иностранные языки
Английский: средний
Дополнительные сведения
Семейное положение: не замужем
Дети: нет
О себе: Фотограф
Дизайнер
- Портфолио www.natex-design.ru138 просмотров