Личные данные: ФИО: Конкина Наталья Михайловна
Телефон: 89065445547, e-mail: [email protected]
Доп. контакт: 965738
Возраст: 25 Пол: Женский
Семейное положение: не замужем
Образование: высшее
Город: Рязань
Образование Учебное заведение: Рязанский Государственный Университет им. С.А. Есенина
Окончание: 2012 год
Факультет: иностранных языков
Специальность: перевод и переводоведение
Квалификация: лингвист-переводчик
2014 год: магистр филологии иностранных языков
Проф. навыки:
Иностранные языки: английский (свободный), немецкий (перевод профессиональной литературы), французский (перевод профессиональной литературы)
Владение компьютером:
Продвинутый пользователь компьютера
знание Windows 7/Vista/XP/2003‚ MS Office‚ Nero‚ Adobe Photoshop‚ Acrobat Reader‚ ABBYY FineReader. Знание систем распознавания текста‚ автоматического перевода текста и обработки изображений. Знание оргтехники. Навыки работы с Интернетом. Навыки оперативного поиска необходимой информации и ее последующей обработки.
Личностные качества: ответственность, внимательность, пунктуальность, коммуникабельность, высокая адаптивность
Опыт работы: участие в проведении VI Международной научно-практичекой конференции «Семья и современные проблемы формирования системы базовых гуманитарных ценностей человека» в качестве переводчика; участие в проведении рабочей встречи команды «Портаж» с директором организации “The Promise” Венди Табуто в Центре практической психологии РГУ им. Есенина в качестве переводчика; работа в бюро переводов «Полиглот» в качестве переводчика; работа репетитором английского языка (с 2007 года).
В настоящий момент: преподаватель Рязанского десантного училища (РВВДКУ) и лингвистического центра Глосса; переводчик, рерайтер.
Премии и награды: II место во Всероссийской студенческой олимпиаде по английскому языку (индивидуальный зачет), II место во Всероссийской студенческой олимпиаде по английскому языку (командный зачет), I место в конкурсе практической фонетики (2009-2010 гг.). Красный диплом.