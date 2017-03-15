английский, немецкий, французский

Личные данные: ФИО: Конкина Наталья Михайловна

Телефон: 89065445547, e-mail: [email protected]

Доп. контакт: 965738

Возраст: 25 Пол: Женский

Семейное положение: не замужем

Образование: высшее

Город: Рязань

Образование Учебное заведение: Рязанский Государственный Университет им. С.А. Есенина

Окончание: 2012 год

Факультет: иностранных языков

Специальность: перевод и переводоведение

Квалификация: лингвист-переводчик

2014 год: магистр филологии иностранных языков

Проф. навыки:

Иностранные языки: английский (свободный), немецкий (перевод профессиональной литературы), французский (перевод профессиональной литературы)

Владение компьютером:

Продвинутый пользователь компьютера

знание Windows 7/Vista/XP/2003‚ MS Office‚ Nero‚ Adobe Photoshop‚ Acrobat Reader‚ ABBYY FineReader. Знание систем распознавания текста‚ автоматического перевода текста и обработки изображений. Знание оргтехники. Навыки работы с Интернетом. Навыки оперативного поиска необходимой информации и ее последующей обработки.

Личностные качества: ответственность, внимательность, пунктуальность, коммуникабельность, высокая адаптивность

Опыт работы: участие в проведении VI Международной научно-практичекой конференции «Семья и современные проблемы формирования системы базовых гуманитарных ценностей человека» в качестве переводчика; участие в проведении рабочей встречи команды «Портаж» с директором организации “The Promise” Венди Табуто в Центре практической психологии РГУ им. Есенина в качестве переводчика; работа в бюро переводов «Полиглот» в качестве переводчика; работа репетитором английского языка (с 2007 года).

В настоящий момент: преподаватель Рязанского десантного училища (РВВДКУ) и лингвистического центра Глосса; переводчик, рерайтер.

Премии и награды: II место во Всероссийской студенческой олимпиаде по английскому языку (индивидуальный зачет), II место во Всероссийской студенческой олимпиаде по английскому языку (командный зачет), I место в конкурсе практической фонетики (2009-2010 гг.). Красный диплом.