Удача – совмещать работу с увлечением,

Мечта – если творишь от сердца и для дела,

Успех – когда тебя встречают с восхищением,

Победа – коль в гармонии душа твоя и тело!

О главном. Добрый день, спасибо за внимание,

Свой творческий удел хочу Вам предложить,

Задача восхвалять? Или проинформировать?

Всё складно и понятно по теме изложить?

Прошу Вас, обращайтесь, уверена что сложится

Партнерство и общение достойное у нас,

Ведь было бы желание, а прочее приложится,

Жду от Вас ``реакции`` на мой мини-рассказ:)