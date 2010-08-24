Удача – совмещать работу с увлечением,
Мечта – если творишь от сердца и для дела,
Успех – когда тебя встречают с восхищением,
Победа – коль в гармонии душа твоя и тело!
О главном. Добрый день, спасибо за внимание,
Свой творческий удел хочу Вам предложить,
Задача восхвалять? Или проинформировать?
Всё складно и понятно по теме изложить?
Прошу Вас, обращайтесь, уверена что сложится
Партнерство и общение достойное у нас,
Ведь было бы желание, а прочее приложится,
Жду от Вас ``реакции`` на мой мини-рассказ:)
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Стихи, Песни и Проза
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