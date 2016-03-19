NatiyaDgebuadze

Работа на тему Пенсионное обеспечение в РФ: современное состояние и перспективы развития на 25 страниц , выполнить до 03.09работа должна состоять из:- титульного листа;- содержания (оглавления);- введения;- основной части;- заключения;- списка использованных источников;- приложений (при ...
Натия Дгебуадзе NatiyaDgebuadzeNatiyaDgebuadze
- Рефераты, Курсовые и Дипломы8 заявокЗакрыт4 года назад
Тема работы долгосрочные перспективы развития рынка мяса говядины в РФ. Концепция : введение , 3 главы , заключение , список литературы , презентация по работе на 10-12 слайдов , мини-доклад на 2-3 страницы , антиплагиат . ...Рефераты, Курсовые и Дипломы9 заявокЗакрыт5 лет назад
Реферат по теме форсайт и стратегическое управление на 7-10 страниц . Антиплагиат не нужен . Все по обычному шаблону : введение , главы , заключение и список литературы . До вечера 09.04.2017.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $20
Курсовая работа на 20стр , на антиплагиат работа не проверяется , поэтому источники информации не важны ! Указать в первой главе , что такое форсайт , пред и собственно форсайт , во второй сама тема ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $120
Дипломная работа по теме " Роль маркетинга в импортозамещении с/х продукции" . Упор на маркетинг , анализ рынка РФ . Вкратце о работе : необходимо указать % выращивания томатов в РФ, сколько % экспортируется , ...Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт8 лет назад