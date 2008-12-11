Предлагаю услуги по разработке:
• логотипов;
• фирменного стиля;
• презентационных буклетов на основе фирменного стиля, создание бренд-бука;
• фирменных календарей;
• Каталоги;
• Бейджи;
• Брошюры;
• Открытки и пригласительные;
• Визитки;
• Рекламные макеты для СМИ;
• Верстка газет, журналов, книг;
• Обработка фотографий (цветовая, тоновая коррекция, ретушь, художественная обработка, коллажи).
Опыт работы: Более 15 лет
Работаю по предоплате.
Портфолио
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- Жидкое мыло для рук "ЛЕДА"716 просмотров
- Средство для мытья посуды "ЛЕДА"416 просмотров
- Листовка для интернет-магазина "Флакончик"191 просмотр
- Журнал "Appetite" (Украина)244 просмотра
- Журнал "Новострой и кредит" №9(2008)221 просмотр
- Журнал "Новострой и кредит" №11-12(2008)170 просмотров
- Журнал "Appetite" (Индия)213 просмотров
- Бигборд185 просмотров