Natka-ket

Наталья Бонк Natka-ket

 
49 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад

Предлагаю услуги по разработке:

• логотипов;

• фирменного стиля;

• презентационных буклетов на основе фирменного стиля, создание бренд-бука;

• фирменных календарей;

• Каталоги;

• Бейджи;

• Брошюры;

• Открытки и пригласительные;

• Визитки;

• Рекламные макеты для СМИ;

• Верстка газет, журналов, книг;

• Обработка фотографий (цветовая, тоновая коррекция, ретушь, художественная обработка, коллажи).

Опыт работы: Более 15 лет

Работаю по предоплате.

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