2003- 2008 гг. Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Ф-т инженерно-экономический, экономика и организация производства.
с 2008 г. – декоратор- художник frilance.
Декор интерьеров квартир, общественных помещений. Роспись по текстилю (верхняя одежда). Занятие живописью ( картины).
с 2007 -2008 гг. – имиджмейкер Студии дизайнерской одежды «Garage».
с 2006 г. - дизайнер- стилист Студии дизайнерской одежды «Garage».
Разработка концепций по созданию образа, создание базы данных о каждом клиенте (личные данные, стиль, имидж, определение типового типа, сфера интересов, место работы).
Действие аккаунта приостановлено!