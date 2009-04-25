Natly

Наталия Дернова Natly

 
39 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
16 лет назад

2003- 2008 гг. Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Ф-т инженерно-экономический, экономика и организация производства.

с 2008 г. – декоратор- художник frilance.

Декор интерьеров квартир, общественных помещений. Роспись по текстилю (верхняя одежда). Занятие живописью ( картины).

с 2007 -2008 гг. – имиджмейкер Студии дизайнерской одежды «Garage».

с 2006 г. - дизайнер- стилист Студии дизайнерской одежды «Garage».

Разработка концепций по созданию образа, создание базы данных о каждом клиенте (личные данные, стиль, имидж, определение типового типа, сфера интересов, место работы).